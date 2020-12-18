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Мы - жертвы: Никита Михалков рассказал об американском капкане

18 декабря 2020, 19:50  •  118 • Политика
Никита Михалков рассказал, как и его авторская программа "Бесогон" попала в американский капкан. Начиная очередной выпуск, режиссёр констатировал: мы - жертвы.
Актёр, режиссёр, телеведущий, автор программы "Бесогон" Никита Михалков очередной выпуск своего проекта начал с рассказа о действиях корпорации Google. Как оказалось, к каналу "Бесогон" в YouTube принудительно "прикрутили" рекламные блоки, хотя у создателей проекта есть принципиальная позиция не продвигать у себя никакие товары и услуги. Михалков отметил, что жалобы на прокрутку рекламы стали поступать от зрителей "Бесогона". Мол, вы же сами говорили, что не приемлете торговлю на этой своей площадке... Так что же поменялось?
Я изумился и, когда зашёл в YouTube, действительно, увидел, что наша передача всё время прерывается рекламой. Конечно же, это нарушает движение передачи, её цельность. Конечно, это отвлекает. Однако это не имеет никакого отношения к нам. Нас просто поставили перед фактом и всё! И даже разговаривать не с кем. Потому что это все... Google. Мы становимся жертвами, потому что ничего не можем с этим поделать. Я не знаю, может быть, у вас есть какая-то возможность придумать, каким образом этого можно избежать. Но, поверьте, мы не используем рекламу, мы не надеемся на рекламу, и мы не получаем ни копейки с того, что вам пришлось увидеть, когда вы смотрели нашу передачу, - сказал Никита Михалков, описывая этот американский капкан.
Добавим, корпорация Google сейчас действительно имеет возможность зарабатывать на встроенной в ролики на платформе YouTube рекламе. При этом вырученные средства, очевидно, отходят корпорации Google. Примечательно, что когда речь заходит о разборе полётов с корпорацией Google, представители американской компании говорят, что не подпадают под российскую юрисдикцию. Такой же трюк юристы Google пытались провернуть в судебном споре с Царьградом - сейчас, напомним, слушается дело о блокировке нашего канала-миллионника на YouTube. Представители корпорации настаивали, что в России иск рассматриваться не может. Однако затея не удалась, об этом "Первый русский" писал чуть раньше.
Полная версия программы Никиты Михалкова доступна на официальном канале проекта "Бесогон" на YouTube.
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