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Мы - жертвы: Никита Михалков рассказал об американском капкане
18 декабря 2020, 19:50 • 118 • Политика
Никита Михалков рассказал, как и его авторская программа "Бесогон" попала в американский капкан. Начиная очередной выпуск, режиссёр констатировал: мы - жертвы.
Актёр, режиссёр, телеведущий, автор программы "Бесогон" Никита Михалков очередной выпуск своего проекта начал с рассказа о действиях корпорации Google. Как оказалось, к каналу "Бесогон" в YouTube принудительно "прикрутили" рекламные блоки, хотя у создателей проекта есть принципиальная позиция не продвигать у себя никакие товары и услуги. Михалков отметил, что жалобы на прокрутку рекламы стали поступать от зрителей "Бесогона". Мол, вы же сами говорили, что не приемлете торговлю на этой своей площадке... Так что же поменялось?
Добавим, корпорация Google сейчас действительно имеет возможность зарабатывать на встроенной в ролики на платформе YouTube рекламе. При этом вырученные средства, очевидно, отходят корпорации Google. Примечательно, что когда речь заходит о разборе полётов с корпорацией Google, представители американской компании говорят, что не подпадают под российскую юрисдикцию. Такой же трюк юристы Google пытались провернуть в судебном споре с Царьградом - сейчас, напомним, слушается дело о блокировке нашего канала-миллионника на YouTube. Представители корпорации настаивали, что в России иск рассматриваться не может. Однако затея не удалась, об этом "Первый русский" писал чуть раньше.
Полная версия программы Никиты Михалкова доступна на официальном канале проекта "Бесогон" на YouTube.
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