Мы - часть эксперимента: Малофеев обратился к России, задав вопросы о коронавирусе

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев обратился ко всем, кто его поддерживает в дни, когда он проходит лечение от коронавируса.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни звонил, писал и просто желал мне выздоровления! Ваши молитвы и профессионализм врачей сделали своё дело - иду на поправку, зараза отступает", - написал Малофеев на личной странице "ВКонтакте", обращаясь к желавшим здоровья как к друзьям.

Констанин Малофеев подчеркнул, что из больницы "всё это вирусобесие выглядит в истинном свете".

"Не забывайте, это просто болезнь, по своему проявлению похожая на пневмонию. Ей можно заболеть и вылечиться. Не впадайте в панику и паранойю. Меньше просматривайте сайты со счётчиками заболевших и умерших, - подчеркнул учредитель Царьграда. - Мы все стали частью большого информационного эксперимента. Центр его, конечно, находится за пределами нашей страны. В этом надо глубоко и профессионально разбираться. Мы во Всемирном Русском Народном Соборе готовим всестороннее заявление на имя Генерального прокурора и Директора ФСБ с изложением фактов, которые требуют правовой оценки и рассмотрения с точки зрения национальной безопасности. На следующей неделе документ будет готов, и мы обязательно его опубликуем".

В завершение Константин Малофеев напомнил, что сегодня день Святого Георгия Победоносца, победителя древнего змия.

"Мы тоже обязательно победим. И эту болезнь, и вирусобесие. Будьте бдительны. Берегите своё физическое и психическое здоровье, - сказал Малофеев. - Это всего лишь болезнь. Да хранит вас Бог!"