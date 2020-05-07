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Мы - часть эксперимента: Малофеев обратился к России, задав вопросы о коронавирусе

07 мая 2020, 00:10  •  64 • Политика
Константин Малофеев обратился к России, задав вопросы о коронавирусе. Учредитель Царьграда призывает провести расследование, напоминая, что сегодня все мы - часть информационного эксперимента.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев обратился ко всем, кто его поддерживает в дни, когда он проходит лечение от коронавируса.
"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни звонил, писал и просто желал мне выздоровления! Ваши молитвы и профессионализм врачей сделали своё дело - иду на поправку, зараза отступает", - написал Малофеев на личной странице "ВКонтакте", обращаясь к желавшим здоровья как к друзьям.
Констанин Малофеев подчеркнул, что из больницы "всё это вирусобесие выглядит в истинном свете".
"Не забывайте, это просто болезнь, по своему проявлению похожая на пневмонию. Ей можно заболеть и вылечиться. Не впадайте в панику и паранойю. Меньше просматривайте сайты со счётчиками заболевших и умерших, - подчеркнул учредитель Царьграда. - Мы все стали частью большого информационного эксперимента. Центр его, конечно, находится за пределами нашей страны. В этом надо глубоко и профессионально разбираться. Мы во Всемирном Русском Народном Соборе готовим всестороннее заявление на имя Генерального прокурора и Директора ФСБ с изложением фактов, которые требуют правовой оценки и рассмотрения с точки зрения национальной безопасности. На следующей неделе документ будет готов, и мы обязательно его опубликуем".
В завершение Константин Малофеев напомнил, что сегодня день Святого Георгия Победоносца, победителя древнего змия.
"Мы тоже обязательно победим. И эту болезнь, и вирусобесие. Будьте бдительны. Берегите своё физическое и психическое здоровье, - сказал Малофеев. - Это всего лишь болезнь. Да хранит вас Бог!"

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