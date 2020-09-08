MW: Пять оружейных систем РФ, которые сделают Беларусь сильнейшей в Восточной Европе

Решение об открытии украинского воздушного пространства для американских стратегических бомбардировщиков делает Украину заложником ядерных игр двух сверхдержав.Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал украинский политолог Вадим Карасев.«Что касается бомбардировщиков, это называется беспрецедентно. У нас что, «Буря в пустыне»? Какую-то операцию делают? Для этого нужно решение, это наше воздушное пространство. Впервые такие самолёты, с таким ещё наполнением. У нас есть решение Верховной рады по этому поводу? Кто вообще давал добро на то, что эти американские стратегические бомбардировщики, которые несут в себе ядерные заряды, входили в украинское воздушное пространство? Мы это недооценили, это как-то ушло, потому что местные выборы, Covid, что-то ещё. А это очень серьёзные вещи.Мы что, воевать будем? Украина будет территорией ядерной пикировки, игры мускулами и нервами между Россией и США? Что они там – на Азовское море, на Крым. Нам нужно уходить от этого. Чтобы наше воздушное пространство ещё было для этих разных игр?» – возмущался Карасёв.«Ещё одно уточнение, восемь российских истребителей «вели» эти бомбардировщики. Эти российские истребители тоже были на нашей территории или как, или они там уже их взяли в районе Азовского моря? Это надо в Верховную раду соответствующему комитету или соответствующим депутатским группам запрос для того, чтобы объяснили, что это было, какие для этого были основания, кто давал разрешения. Это министр обороны должен выйти и сказать в Верховной раде.Возможно, для этого были какие-то основания, так давайте услышим эти основания. А если оснований нет, то зачем? Мы всё-таки мирные люди, мы не хотим, чтобы на нашей территории воевали супердержавы, да ещё были какие-то бои самолётов с ядерным оружием, со стратегическими бомбардировщиками. В России тоже такие есть», – добавил эксперт.