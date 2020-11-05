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МВФ заставит Украину вернуть кредиты

05 ноября 2020, 22:15  •  82 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Чехарда вокруг Конституционного суда может больно ударить по экономике страны
Над Незалежной нависла новая беда – Международный валютный фонд может потребовать от Киева досрочно вернуть кредиты из-за сложившейся ситуации вокруг Конституционного суда, отменившего ряд антикоррупционных реформ. С таким предупреждением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", – сказал министр в интервью изданию "Минфин".
Он отметил, что власти Украины выполнили четыре из десяти пунктов программы с фонда, в частности, были сокращены неработающие кредиты, запущен рынок газа для частных потребителей, реформирована таможня и налоговая служба, усовершенствован устав "Нафтогаза", внесены изменения в положения, которым регулировались зарплаты наблюдательных советов и правлений госкомпаний.
Напомним, конституционный кризис в Незалежной начался после того, как 27 октября КСУ признал нарушающей главный закон страны норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Это решение раскритиковал президент Владимир Зеленский, увидевший в нем угрозу нацбезопасности. Он срочно созвал заседание СНБО 27 октября, после которого внес в Верховную раду законопроект законопроект о прекращении полномочий судей КСУ, признании решения о декларировании ничтожным без правовых последствий.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что данный шаг пана Зеленского имеет все признаки госпереворота.
Накануне 226 депутатов парламента, представляющих фракции "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность", призвали судей КСУ, принявших спорное решение, добровольно уйти в отставку. Если они откажутся это сделать, пан Зеленский просит Раду поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда.
К вечеру 5 ноября стало известно о том, что работа КСУ приостановлена, поскольку четыре судьи, не принимавших спорного решения, отказались участвовать в пленарных заседаниях. Депутат от пропрезидентской "СН" Ольга Совгиря требует от них объяснений своего демарша.

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