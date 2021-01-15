МВФ запрещает Украине понижать цены на газ, несмотря на тарифный геноцид и массовые акции протестов • 199 • Украина

МВФ осудил планы Украины снизить цены на газ, даже несмотря на то, что большинство граждан Украины не в состоянии оплатить коммунальные услуги по новым тарифам. Особенно в условиях отъёма субсидий у самых бедных слоёв населения и ликвидации льгот.



Однако, МВФ это не заботит: в Фонде напомнили, что ещё летом украинское правительство обязалось повысить тарифы и подписало обязательства перед Международным валютным фондом. Озабоченность МВФ подтвердил и министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сообщил, что его представители уже связались с ним и высказали свой протест против уменьшения тарифов.



«О том, что такое решение возможно, наши партнёры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы пересматриваем ранее взятые обязательства», — заявил Марченко.



Как пишет ТГ-канал «Тень на плетень», сейчас правительство пытается объяснить руководству фонда негативные последствия высоких тарифов на газ для украинской экономики. Однако, аргументов у страны, живущей на подачки МВФ нет: ведь бюджет страны наполовину сформирован из внешних займов.



«А кто девушку ужинает, тот её и танцует», — напоминает ТГ-канал.



В Минфине же говорят, что переговоры по поводу снижения тарифов на газ идут с начала недели, однако пока успехом не увенчались, и официально решение о снижении цены на газ, о котором заявил Зеленский, пока не принято. По сути, МВФ взволнован не возможным пересмотром тарифов, а тем, что правительство Украины пытается принимать самостоятельные решения и что-то там отменять или снижать без совета с западными партнёрами. Так что задача Кабмина не столько добиться снижения неподъёмных тарифов для народа, сколько убедить западных партнёров, что это может быть частью механизма или временным решением.



Кстати, об этом пишут в партийном закрытом чате «СН»:



«Отказа от рынка газа не будет. А регулирование цен и тарифов — это временный, вынужден шаг в условиях несовершенного рынка газа и монополизации услуг распределения голубого топлива. А также на фоне беспрецедентного увеличения цены на газ в Европе — в 5 раз».



Эта методичка для «слуг народа», с помощью которой они будут отбиваться на эфирах. А также — успокоительная таблеточка для Рината Ахметова, который контролирует газовый рынок Украины.



А тем временем на сайте президента петиция за снижение тарифов набрала 25 тысяч подписей. И теперь Владимир Зеленский обязан её рассмотреть. Одновременно в Киеве набирает обороты акция протеста «СТОП тарифный геноцид» при поддержке движения SaveФОП. На митинг вышли несколько сотен людей, среди которых много пенсионеров. Участники акции требуют от Совбеза безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных общин газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний. Именно частники влияют на рост тарифов. Кстати, пенсионеры на этом митинге записали обращение к Зеленскому, где заявили о том, что старикам приходят платёжки на сумму 3900 грн., тогда как средняя пенсия составляет 2300 грн.



«Нам уже есть нечего, так что, нам в гроб ложиться теперь?», — возмущаются люди.



Похоже, что тарифный майдан станет основной проблемой для власти в ближайшие два месяца. Манипуляция Кабмина с фиктивным понижением цены на газ не прошла, и теперь в Офисе президента новая головная боль. Местная власть решила воспользоваться действиями Шмыгаля, подняв цены на все услуги ЖКХ, но обвинив при этом Киев. Региональная элита решила повторить карантинный трек, адаптировав его под рост тарифов, переложив при этом всю вину на центральную власть,



«Разобраться с этими кейсами на Банковой не могут, так как контроль за регионами у Офиса Президента иллюзорный. Возврат к методам Порошенко с репрессиями против протестующих только разозлит людей и окончательно разрушит доверие украинцев к власти. Неужели Путин заставил Шмыгаля поднять тарифы на 70%, чтобы вывести людей на улицы? Премьер-министр становится токсичным для Президента, и нужно адекватно реагировать на просчёты Шмыгаля, а не подключать СБУ для поиска виновных», — пишет ТГ-канал «Зрада чи Перемога».



Кстати, по сведениям инсайдеров, на Банковой начались консультации о замене премьер-министра. Зеленский дал поручение Андрею Ермаку и Кириллу Тимошенко подготовить список возможных кандидатов на замену Шмыгаля, который спровоцировал рост тарифов на 70%. А на отставного премьера потом повесят все просчёты и ошибки.

МВФ осудил планы Украины снизить цены на газ, даже несмотря на то, что большинство граждан Украины не в состоянии оплатить коммунальные услуги по новым тарифам. Особенно в условиях отъёма субсидий у самых бедных слоёв населения и ликвидации льгот.Однако, МВФ это не заботит: в Фонде напомнили, что ещё летом украинское правительство обязалось повысить тарифы и подписало обязательства перед Международным валютным фондом. Озабоченность МВФ подтвердил и министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сообщил, что его представители уже связались с ним и высказали свой протест против уменьшения тарифов.«О том, что такое решение возможно, наши партнёры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы пересматриваем ранее взятые обязательства», — заявил Марченко.Как пишет ТГ-канал «Тень на плетень», сейчас правительство пытается объяснить руководству фонда негативные последствия высоких тарифов на газ для украинской экономики. Однако, аргументов у страны, живущей на подачки МВФ нет: ведь бюджет страны наполовину сформирован из внешних займов.«А кто девушку ужинает, тот её и танцует», — напоминает ТГ-канал.В Минфине же говорят, что переговоры по поводу снижения тарифов на газ идут с начала недели, однако пока успехом не увенчались, и официально решение о снижении цены на газ, о котором заявил Зеленский, пока не принято. По сути, МВФ взволнован не возможным пересмотром тарифов, а тем, что правительство Украины пытается принимать самостоятельные решения и что-то там отменять или снижать без совета с западными партнёрами. Так что задача Кабмина не столько добиться снижения неподъёмных тарифов для народа, сколько убедить западных партнёров, что это может быть частью механизма или временным решением.Кстати, об этом пишут в партийном закрытом чате «СН»:«Отказа от рынка газа не будет. А регулирование цен и тарифов — это временный, вынужден шаг в условиях несовершенного рынка газа и монополизации услуг распределения голубого топлива. А также на фоне беспрецедентного увеличения цены на газ в Европе — в 5 раз».Эта методичка для «слуг народа», с помощью которой они будут отбиваться на эфирах. А также — успокоительная таблеточка для Рината Ахметова, который контролирует газовый рынок Украины.А тем временем на сайте президента петиция за снижение тарифов набрала 25 тысяч подписей. И теперь Владимир Зеленский обязан её рассмотреть. Одновременно в Киеве набирает обороты акция протеста «СТОП тарифный геноцид» при поддержке движения SaveФОП. На митинг вышли несколько сотен людей, среди которых много пенсионеров. Участники акции требуют от Совбеза безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных общин газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний. Именно частники влияют на рост тарифов. Кстати, пенсионеры на этом митинге записали обращение к Зеленскому, где заявили о том, что старикам приходят платёжки на сумму 3900 грн., тогда как средняя пенсия составляет 2300 грн.«Нам уже есть нечего, так что, нам в гроб ложиться теперь?», — возмущаются люди.Похоже, что тарифный майдан станет основной проблемой для власти в ближайшие два месяца. Манипуляция Кабмина с фиктивным понижением цены на газ не прошла, и теперь в Офисе президента новая головная боль. Местная власть решила воспользоваться действиями Шмыгаля, подняв цены на все услуги ЖКХ, но обвинив при этом Киев. Региональная элита решила повторить карантинный трек, адаптировав его под рост тарифов, переложив при этом всю вину на центральную власть,«Разобраться с этими кейсами на Банковой не могут, так как контроль за регионами у Офиса Президента иллюзорный. Возврат к методам Порошенко с репрессиями против протестующих только разозлит людей и окончательно разрушит доверие украинцев к власти. Неужели Путин заставил Шмыгаля поднять тарифы на 70%, чтобы вывести людей на улицы? Премьер-министр становится токсичным для Президента, и нужно адекватно реагировать на просчёты Шмыгаля, а не подключать СБУ для поиска виновных», — пишет ТГ-канал «Зрада чи Перемога».Кстати, по сведениям инсайдеров, на Банковой начались консультации о замене премьер-министра. Зеленский дал поручение Андрею Ермаку и Кириллу Тимошенко подготовить список возможных кандидатов на замену Шмыгаля, который спровоцировал рост тарифов на 70%. А на отставного премьера потом повесят все просчёты и ошибки. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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