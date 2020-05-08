МВФ взял в руку новую плетку для Украины • 104 • Украина

Вот теперь, в принципе, понятна главная метафизическая причина, почему «зеленые» самого президента Владимира Зеленского и замаскированные под них соросята, олигаршата и прочие прихлебатели у популярного бренда, так дружно отказались праздновать 75-летие Великой Победы. Чтобы не так был виден их личный катастрофический провал к этому дню.



Вот они – что сам Зеленский, что премьер-министр Денис Шмыгаль, что идеологический клеврет-вдохновитель никчемный «нью-вятрович» во главе Украинского института нацпамяти (УИНП) Антон Дробович - отказались от Дня Победы и призывают к «дню примирения». Потому что сами уже примирились с тем, что их самих «примиряют» по-всякому и уже жестко нагнули и пользуют в унизительной колено-локтевой позе. А имею я в виду, конечно же, демонстративное поведение МВФ, который аккурат к победным майским праздникам резко изменил программу помощи «зеленой» Украине – программы расширенного финансирования (EFF) на программу стэнд-бай (stand-by).



И та, и другая программы унизительны, ибо означают падение Украины в еще более глубокую долговую яму и констатируют совершенно плачевное экономическое, социальное и финансовое положение страны. Разница же – в степени позора и унижения. EFF от stand-by отличается, во-первых, суммами возможного кредитования. По первой программе, как неоднократно вещал Зеленский, было обещано от 8 до 10 млрд. долл. Никто ему ничего не обещал в Фонде, но Зеленский, демонстрируя свой общий интеллектуальный потенциал, богател думкой (мысленно то есть). Как всякий украинец, надеющийся на внезапную манну небесную прямо ему в рот. По второй программе обещано всего максимум 2-3 млрд. долл. Но как бы в этом году.



Во-вторых, сроками действия, скоростью предоставления подачек и их целевым предназначением. EFF – минимум, на три года, и выдается этот кредит под более, как бы это сказать помягче, «благородные» цели – типа под продолжение экономических реформ и обеспечение их деньгами. Stand-by – на полтора года (18 месяцев), и кредит этот похож на приезд пожарной машины на пожар, когда нужно залить водой смертельные очаги возгорания, грозящие обрушением всего здания. Например, на латание дыр в крайне дырявом и пустом госбюджете, что, по терминологии МВФ, «поддержанием платежного баланса» или как-то так. Даже аналитик грантоедского института «Growford» Алексей Кущ так и сказал журналистам портала «Страна.ua»: «МВФ профинансирует нам транши на покрытие пиковых выплат по внешним долгам, в том числе, и по долгу перед самим Фондом. Плюс как член Фонда мы в любом случае имеем право примерно на 1,7 млрд. долларов антикоронавирусного займа, который пойдет в доходную часть бюджета. 2 млрд нового кредита от МВФ пополнят золотовалютный резерв и сократят дефицит платежного баланса».



И, наконец, в-третьих, две программы подкормки Украины со стороны МВФ различаются условиями их предоставления. То есть тем, какое «ку» и как еще прогнуться Украина должна в ответ на подачки. Под EFF от Зеленского требовали закон о продаже земли, приватизацию и так называемый «антиколомойский закон», позорно и унизительно выводящий украинскую банковскую систему из-под украинской же юрисдикции. Зеленский и его «зе-команда» пошла на это и удовлетворила Фонд. Но получилось, что ни она, ни МВФ удовлетворения полного не получили.



Изменение EFF на stand-by свидетельствует: унижения Украины продолжаются, хотя ее «зеленое» руководство и не хочет это признавать. Чисто по-украински не хочет, как в старом анекдоте об американце, русском и украинце, которые попали в плен к дикарям, а те выставили перед ними чан с дерьмом и выдвинули два условия: или смерть через отсечение сразу, или же возможность спастись, но для этого нужно или согласиться на, извините, анал или съесть содержимое чана. Американец и русский сразу выбрали смерть, а украинец решил спастись и начал поедать из чана. Смог съесть лишь половину и затребовал анал. И только когда ему стало нестерпимо больно, то сказал: «Нет, рубите эту чертову голову».



Так и здесь: Зеленский и его команда и дерьма поели, и унизительным насильственным извращениям подверглись, и от смерти, судя по всему, сами пока не убереглись, и страну от унижений не спасли. Специалисты и аналитики однозначно указывает, что изменение программ, с одной стороны, говорит о том, что МВФ не доволен, как Украина выполнила все условия. То есть как она, например, приняла закон о земле и как передает банковскую систему под контроль Запада. Но с другой – это означает, что Фонд и дальше будет требовать выполнение и старых условий (напоминаю: рынок земли, банки под Запад и ускоренная приватизация всего, в Украине ценного), и новых. Среди «новья» может быть все, что угодно Фонду. От требования обязательно и неукоснительно продолжить медицинскую реформу Ульяны Супрун, что окончательно снимет медицину Украины с бюджета страны и «разгрузит» его от соцобязательств, до кадровых назначений, которые угодны и продиктованы МВФ.



И ведь Украина, как тот украинец из анекдота, уже начала опять унижаться по всему спектру требований «дикарей»: денег еще не получила даже в наметках, но уже назначила Михо Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины - вспомогательного органа при президенте Зеленском. Так глава Украины и из чана уже пое.., извините, и приказание Фонда исполнил, и прохождения неистового грузина-креатуры Фонда через Верховную Раду избежал.



Теперь Зеленский, по идее, должен остановить «избиение соросят» в руководстве страны. То есть не допустить увольнения директора Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) Артема Сытника, а также назначить новых соросят во главу гостаможни и налоговой службы взамен уволенных старых. Гневное письмо от МВФ на эту тему Зеленский уже получил.



Также МВФ может затребовать и обязательное усиление борьбы с коррупцией, и дальнейшую деолигархизацию Украины. Потому что в МВФ, кажется, поняли почему Украина «тормозит» и сопротивляется такому «счастью», как раздевание перед Фондом. В Украине еще остались олигархи, которые не хотят, чтобы их тоже «раскулачили» и отобрали собственность и активы по указке Фонда. Они, олигархи, тоже хотят участвовать в дерибане страны, и колебания Зеленского в удовлетворении МВФ – это результат олигархического сопротивления. Значит, по мнению МВФ, олигархи должны пойти «под нож» первыми. Для этого, кажется, и была назначена новая глава мисси Фонда в Украине некто Иванна Владкова Голлар, болгарка, которая на такой же должности по рецептам Фонда уже довела до ручки Молдавию.



Интересный период начинается в жизни Украины. Или если хотите, то продолжается, но в укоренном, как говорят «зе-дебилы», турборежиме. И традиционный вопрос «Кто кого?» - это вопрос выживания Украины, перед которой чан с упомянутой выше «субстанцией» уже давно стоит. С 2014 года, когда за это и постоял майдан. Вот поэтому и по-прежнему «СУГС!», а не День Победы. Нет побед потому что.

Вот теперь, в принципе, понятна главная метафизическая причина, почему «зеленые» самого президента Владимира Зеленского и замаскированные под них соросята, олигаршата и прочие прихлебатели у популярного бренда, так дружно отказались праздновать 75-летие Великой Победы. Чтобы не так был виден их личный катастрофический провал к этому дню.Вот они – что сам Зеленский, что премьер-министр Денис Шмыгаль, что идеологический клеврет-вдохновитель никчемный «нью-вятрович» во главе Украинского института нацпамяти (УИНП) Антон Дробович - отказались от Дня Победы и призывают к «дню примирения». Потому что сами уже примирились с тем, что их самих «примиряют» по-всякому и уже жестко нагнули и пользуют в унизительной колено-локтевой позе. А имею я в виду, конечно же, демонстративное поведение МВФ, который аккурат к победным майским праздникам резко изменил программу помощи «зеленой» Украине – программы расширенного финансирования (EFF) на программу стэнд-бай (stand-by).И та, и другая программы унизительны, ибо означают падение Украины в еще более глубокую долговую яму и констатируют совершенно плачевное экономическое, социальное и финансовое положение страны. Разница же – в степени позора и унижения. EFF от stand-by отличается, во-первых, суммами возможного кредитования. По первой программе, как неоднократно вещал Зеленский, было обещано от 8 до 10 млрд. долл. Никто ему ничего не обещал в Фонде, но Зеленский, демонстрируя свой общий интеллектуальный потенциал, богател думкой (мысленно то есть). Как всякий украинец, надеющийся на внезапную манну небесную прямо ему в рот. По второй программе обещано всего максимум 2-3 млрд. долл. Но как бы в этом году.Во-вторых, сроками действия, скоростью предоставления подачек и их целевым предназначением. EFF – минимум, на три года, и выдается этот кредит под более, как бы это сказать помягче, «благородные» цели – типа под продолжение экономических реформ и обеспечение их деньгами. Stand-by – на полтора года (18 месяцев), и кредит этот похож на приезд пожарной машины на пожар, когда нужно залить водой смертельные очаги возгорания, грозящие обрушением всего здания. Например, на латание дыр в крайне дырявом и пустом госбюджете, что, по терминологии МВФ, «поддержанием платежного баланса» или как-то так. Даже аналитик грантоедского института «Growford» Алексей Кущ так и сказал журналистам портала «Страна.ua»: «МВФ профинансирует нам транши на покрытие пиковых выплат по внешним долгам, в том числе, и по долгу перед самим Фондом. Плюс как член Фонда мы в любом случае имеем право примерно на 1,7 млрд. долларов антикоронавирусного займа, который пойдет в доходную часть бюджета. 2 млрд нового кредита от МВФ пополнят золотовалютный резерв и сократят дефицит платежного баланса».И, наконец, в-третьих, две программы подкормки Украины со стороны МВФ различаются условиями их предоставления. То есть тем, какое «ку» и как еще прогнуться Украина должна в ответ на подачки. Под EFF от Зеленского требовали закон о продаже земли, приватизацию и так называемый «антиколомойский закон», позорно и унизительно выводящий украинскую банковскую систему из-под украинской же юрисдикции. Зеленский и его «зе-команда» пошла на это и удовлетворила Фонд. Но получилось, что ни она, ни МВФ удовлетворения полного не получили.Изменение EFF на stand-by свидетельствует: унижения Украины продолжаются, хотя ее «зеленое» руководство и не хочет это признавать. Чисто по-украински не хочет, как в старом анекдоте об американце, русском и украинце, которые попали в плен к дикарям, а те выставили перед ними чан с дерьмом и выдвинули два условия: или смерть через отсечение сразу, или же возможность спастись, но для этого нужно или согласиться на, извините, анал или съесть содержимое чана. Американец и русский сразу выбрали смерть, а украинец решил спастись и начал поедать из чана. Смог съесть лишь половину и затребовал анал. И только когда ему стало нестерпимо больно, то сказал: «Нет, рубите эту чертову голову».Так и здесь: Зеленский и его команда и дерьма поели, и унизительным насильственным извращениям подверглись, и от смерти, судя по всему, сами пока не убереглись, и страну от унижений не спасли. Специалисты и аналитики однозначно указывает, что изменение программ, с одной стороны, говорит о том, что МВФ не доволен, как Украина выполнила все условия. То есть как она, например, приняла закон о земле и как передает банковскую систему под контроль Запада. Но с другой – это означает, что Фонд и дальше будет требовать выполнение и старых условий (напоминаю: рынок земли, банки под Запад и ускоренная приватизация всего, в Украине ценного), и новых. Среди «новья» может быть все, что угодно Фонду. От требования обязательно и неукоснительно продолжить медицинскую реформу Ульяны Супрун, что окончательно снимет медицину Украины с бюджета страны и «разгрузит» его от соцобязательств, до кадровых назначений, которые угодны и продиктованы МВФ.И ведь Украина, как тот украинец из анекдота, уже начала опять унижаться по всему спектру требований «дикарей»: денег еще не получила даже в наметках, но уже назначила Михо Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины - вспомогательного органа при президенте Зеленском. Так глава Украины и из чана уже пое.., извините, и приказание Фонда исполнил, и прохождения неистового грузина-креатуры Фонда через Верховную Раду избежал.Теперь Зеленский, по идее, должен остановить «избиение соросят» в руководстве страны. То есть не допустить увольнения директора Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) Артема Сытника, а также назначить новых соросят во главу гостаможни и налоговой службы взамен уволенных старых. Гневное письмо от МВФ на эту тему Зеленский уже получил.Также МВФ может затребовать и обязательное усиление борьбы с коррупцией, и дальнейшую деолигархизацию Украины. Потому что в МВФ, кажется, поняли почему Украина «тормозит» и сопротивляется такому «счастью», как раздевание перед Фондом. В Украине еще остались олигархи, которые не хотят, чтобы их тоже «раскулачили» и отобрали собственность и активы по указке Фонда. Они, олигархи, тоже хотят участвовать в дерибане страны, и колебания Зеленского в удовлетворении МВФ – это результат олигархического сопротивления. Значит, по мнению МВФ, олигархи должны пойти «под нож» первыми. Для этого, кажется, и была назначена новая глава мисси Фонда в Украине некто Иванна Владкова Голлар, болгарка, которая на такой же должности по рецептам Фонда уже довела до ручки Молдавию.Интересный период начинается в жизни Украины. Или если хотите, то продолжается, но в укоренном, как говорят «зе-дебилы», турборежиме. И традиционный вопрос «Кто кого?» - это вопрос выживания Украины, перед которой чан с упомянутой выше «субстанцией» уже давно стоит. С 2014 года, когда за это и постоял майдан. Вот поэтому и по-прежнему «СУГС!», а не День Победы. Нет побед потому что. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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