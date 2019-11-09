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МВФ выдал новые указания Украине: "Уменьшить роль государства и олигархов в экономике"
09 ноября 2019, 14:54 • 120 • Политика
В МВФ призвали Украину уменьшить роль олигархов в экономике, если она хочет получить новый валютный транш. "Важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства", - дали дополнительные указания в МВФ.
Украина должна уменьшить роль государства и олигархов в экономике страны, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс. Его слова передаёт пресс-служба МВФ.
В Киеве продолжаются переговоры между властями Украины и представителями МВФ по поводу новой программы сотрудничества, предполагающей финансовую поддержку украинских реформ. По словам Райса, был достигнут прогресс в обсуждении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики Украины.
Также представитель МВФ назвал условия, которые необходимо выполнить Киеву для получения нового валютного транша.
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