МВФ выдал новые указания Украине: "Уменьшить роль государства и олигархов в экономике"

Украина должна уменьшить роль государства и олигархов в экономике страны, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс. Его слова передаёт пресс-служба МВФ.

В Киеве продолжаются переговоры между властями Украины и представителями МВФ по поводу новой программы сотрудничества, предполагающей финансовую поддержку украинских реформ. По словам Райса, был достигнут прогресс в обсуждении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики Украины.

Также представитель МВФ назвал условия, которые необходимо выполнить Киеву для получения нового валютного транша.