Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Аналитика

МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег

02 апреля 2021, 09:30  •  202 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
Перспективы получения Украиной в этом году даже второго транша МВФ в рамках кредитной линии на пять миллиардов долларов, о которой Киев договорился с Фондом в июне прошлого года, остаются туманными. Хотя по графику Украина уже должна была освоить второй и третий транши на общую сумму 1,35 миллиарда долларов и вот-вот получить четвертый в размере 0,55 миллиарда, по факту первый июньский транш на 2,1 миллиарда пока остается единственным.
Комментируя эту ситуацию телевидению, министр финансов Украины Сергей Марченко на этой неделе заявил: "МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, "скомкали" некоторые обязательства и должны их возобновить". После чего более акцентированно обозначил пять требований, без выполнения которых Фонд не готов предоставлять кредитование.
Требования эти явно выходят за рамки экономических, а потому их выполнение в условиях нарастающего из-за падения доверия электората как к правящей партии, так и лично к президенту Зеленскому политического кризиса будет делом непростым.
Пока бюджетные дыры удается латать за счет исторически рекордных заимствований декабря прошлого года (более шести миллиардов долларов) и увеличения процентных ставок по внутренним заимствованиям в нынешнем году. Но прошлогодних запасов и внутренних заимствований недостаточно ни для покрытия дефицита госбюджета в девять миллиардов долларов, ни для обслуживания внешнего государственного долга, которое в этом году будет стоить не менее 8,1 миллиарда долларов (без учета затрат на обеспечение новых кредитов).
Вероятнее всего, поигравшись некоторое время во фрондирование и набравшись дорогих внутренних и внешних кредитов, украинская власть все же пойдет на поклон к МВФ и выполнит если не все, то большую часть требований Фонда.
По словам упомянутого выше Сергея Марченко, МВФ выдвигает пять главных условий для возврата к рассмотрению вопроса выделения второго транша кредита.
Во-первых, в Фонде требуют восстановления ответственности, включая уголовную, за декларирование недостоверной информации чиновниками и прочими лицами, для которых таковое предусмотрено в рамках антикоррупционных процедур. Этот вид ответственности был фактически отменен Конституционным судом Украины (КСУ) в октябре прошлого года в рамках признания неконституционными ряда норм закона о противодействии коррупции. Хотя Конституции противоречит едва ли не вся так называемая антикоррупционная инфраструктура в навязанном Западом формате, судьи озаботились этой проблемой по большей части из-за ущемления своих прав. С тех пор Зеленский фактически заблокировал работу КСУ, приняв ряд решений, явно выходящих за рамки его конституционных полномочий. А в декабре прошлого года Верховная рада даже восстановила ответственность за декларирование недостоверных данных. Но в рамках борьбы за контроль над антикоррупционной инфраструктурой "семипосольщине" (послам стран G7) даже факта восстановления ответственности показалось мало.
Во-вторых, речь идет о восстановлении так называемой независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), то есть подотчетности органа западным кураторам, фактического назначения ими и подотчетности им главы НАБУ и т. д. Требования по НАБУ прямо связаны с требованиями по ответственности за недостоверное декларирование и подразумевают юридическое закрепление полного контроля Запада над всей антикоррупционной инфраструктурой, которая по своей сути является параллельной структурой управления в государстве. После внесения изменений в закон о НАБУ и признания неконституционным назначения главой НАБУ ставленника Запада Артема Сытника Зеленский так и не решился его уволить. Но даже такого проявления лояльности "семипосольщине" показалось мало.
В-третьих, Фонд требует срочно "реформировать" Высший совет правосудия, то есть передать судебную ветвь власти под управление Запада — по аналогии с антикоррупционными органами. В этом вопросе Украина пока демонстрирует наибольшее сопротивление. Причем исходит оно как со стороны самих судей, так и со стороны представителей других ветвей власти. По понятным причинам: сдача судебной системы уничтожит даже жалкие остатки суверенитета, а главное — будет нести серьезные риски и для судей, и для разных чиновников верхнего звена.
В-четвертых и в-пятых — вопросы рынка газа и рынка электроэнергии. В контексте этих рынков Фонд интересует отмена тарифов для населения с соответствующим повышением цен. На проблемы населения украинским, скажем так, элитам как раз плевать — именно поэтому отказ от регулирования цен на газ для населения стал в прошлом году одним из первых выполненных требований МВФ. Однако когда пришла зима, цены на газ стремительно рванули вверх и по всей стране вспыхнули социальные протесты, регулирование цен на газ пришлось срочно вернуть. Конечно, только на время — сначала до апреля, теперь до мая. Но Фонду и это пришлось не по нутру: буквально на днях глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман назвал возврат к контролю над ценами на газ неэффективным способом субсидирования домохозяйств. Ровно то же самое касается и цен на электроэнергию — тариф для населения зимой подняли, но в Фонде хотят, чтобы регулируемого тарифа совсем не стало. Идти навстречу МВФ в этих вопросах украинская власть, конечно, готова. Но так, чтобы социальные протесты не обнулили ее рейтинги окончательно.
Пока же украинское правительство занимает на внутреннем рынке. С начала года таким образом было привлечено 122,3 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов), то есть по 9,4 миллиарда гривен (340 миллионов долларов) в неделю. За квартал привлечена примерно четверть от годового плана почти в 500 миллиардов гривен. Сумма облигаций внутреннего займа в обращении выросла на 24 миллиарда гривен — на столько заимствования превысили погашения ранее выпущенных облигаций. При этом за год планируется занять почти на 130 миллиардов больше, чем погасить. То есть в принципе по объемам заимствований на внутреннем рынке все идет по плану. Но вот стоимость заимствований растет. С минимального уровня июля прошлого года доходность облигаций увеличилась почти в полтора раза. Сейчас она близится к 12% при ключевой ставке Национального банка 6,5%. В случае наращивания объемов внутренних заимствований их стоимость, разумеется, вырастет еще больше.
Что касается внешних заимствований, то в условиях трений с МВФ и наличия традиционно "мусорного" рейтинга у Украины как эмитента их просто нет. С начала года страна по внешним займам только платила: в первом квартале их погашение и обслуживание стоило Киеву два миллиарда долларов. Если предположить, что Украина решится на размещение евробондов в сложившихся условиях, то их доходность может оказаться космической — на уровне восьми-девяти процентов годовых в долларах США. Для сравнения: в декабре удавалось занимать под 6,2%, хотя и это было наибольшей в мире доходностью для суверенных заимствований.
Собственно, из приведенных цифр напрашивается вывод, что Украина вынуждена будет идти за деньгами к МВФ в обмен на выполнение унизительных условий. Максимум, что ей светит, — попытаться отсрочить выполнение какого-либо из них. Отмена тарифов на газ и электроэнергию для населения летом произойдет почти наверняка — скорее всего, поэтапно. Ну а главным камнем преткновения будет контроль над судебной системой. И особая дикость ситуации в том, что Западу в случае успеха он будет стоить жалкие 600 миллионов долларов. Причем в форме кредита.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



202
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 10:35
Россия ничего не забыла Польше
30 марта 2021, 10:55
Почему китайцы с иранцами беспокоят американцев, но радуют русских
30 марта 2021, 17:20
Максим Решетников оставит моногорода без денег и будущего
31 марта 2021, 22:40
Спастись из "секты" Навального
31 марта 2021, 09:50
Военные и демократический терроризм: кому сочувствовать в Мьянме
01 апреля 2021, 17:00
Америка может оказаться на пороге новой эры экономического национализма
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": &q...
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.