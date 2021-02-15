МВФ указал Украине на её место

На днях миссия МВФ покинула Киев, так и не утвердив очередную программу траншей. Отъезд миссии вызвал уныние в украинском Минфине. Глава этого ведомства был вынужден признать, что без кредита МВФ правительство не знает, как свести концы с концами.Однако официальные лица делают успокаивающие заявления. Так, 13 февраля в Facebook экс-министр экономики, внештатный советник главы Офиса президента (ОП) Тимофей Милованов написал: «Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает всё возможное для достижения договорённостей с МВФ. В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе и с независимостью государственного управления, которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными».Фактически функционер признал, что МВФ выкручивает Украине руки и своего добьётся. Украинские финансы находятся в столь плачевном состоянии, что Киев согласится на любые условия кредитора. А требования МВФ хорошо известны: сохранить в должности директора НАБУ, ставленника демократов Сытника, а для этого надо принять соответствующий законопроект Кабмина. Во-вторых, управление банковской системой Украины должно осуществляться извне. В-третьих, передать контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия иностранным «экспертам». В-четвёртых, выборы прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляются под внешним контролем. И в-пятых, вернуть цены на энергоносители к «рыночным» сразу после завершения отопительного сезона.После всего этого в ведении Зеленского остаётся разве что торжественной открытие автобусных остановок. За всё остальное будут бить по рукам внешние кураторы.