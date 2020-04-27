МВФ требует от Украины либо брать кредит, либо уничтожить социальные выплаты

МВФ не позволит Украине объявить дефолт и спрыгнуть с кредитной иглы. Вместо этого международные финансисты заставят уничтожать «лишние рты» - пенсионеров, инвалидов, сирот, чернобыльцев. Об этом практически открытым текстом заявила депутат «ЕС» Нина Южанина.Член фракции Порошенко отметила, что отсутствие кредита Международного валютного фонда грозит полным прекращением социальных выплат. Явное давление на психику 12 миллионов украинцев, которые выживают пока благодаря «социалке». Это им грозит вымирание, если Верховная рада откажется поддержать антиколомойский закон: голосов под него пока нет, процесс принятия поправок застопорился, а Окружной суд в субботу принял решение в пользу Коломойского. Поэтому «порохоботка» стимулирует нардепов, на головы которых падет вся ответственность за грядущий голодомор.«Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий», - стращает Южанина. Впрочем, на сирот и пенсионеров ей плевать. Депутата волнует вопрос армии: «с такой экономической стагнацией у нас уже сейчас будет совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии», - предостерегла представительница фракции экс-главкома, который круто обогатился на снабжении ВСУ. Война для Порошенко была постоянным источником заработка, потому и продолжалась все пять лет его каденции. Сами же украинцы призывают Зеленского дейтвовать в отношении МВФ так же решительно и принципиально, как его киногерой Голобородько, и предлагают для экономии бюджетных средств начать не с пенсионеров, а с депутатов, министров и членов наблюдательных советов «Оборонпрома», «Укрпочты», «Нафтогаза», которые получают миллионные зарплаты. А вот Виталий Кириленко уверен, что МВФ своего добьется: «Я удивлён, что Пенсионный фонд всё ещё имеется как явление. Если бардак продлится в стране, землю будут продавать уже с крепостными в наличии», - раскрывает он план колонизаторов.