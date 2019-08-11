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МВФ ставит условия Молдове

11 августа 2019, 14:24  •  133 • Украина
Ион Кику: « Эффекты диктата этой организации уже видны»
Международный валютный фонд обещает Молдове 46,5 миллионов долларов, но только после того, как страна выполнит ряд условий Фонда.
«Успешно завершились две оценочные миссии – четвёртая и пятая в рамках программы с МВФ. В результате Молдова может получить транш в размере 46,5 миллиона долларов уже в 2019 году. Также достигнута договорённость о расширении текущей программы с МВФ до марта 2020 года», – заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду ещё месяц назад на совместной пресс-конференции с главой миссии экспертов МВФ Рубеном Атояном.
По её словам, уже определены «все действия и решения, которые необходимо принять правительству и парламенту Молдовы, чтобы получить финансовую помощь, которая была приостановлена из-за действий предыдущего правительства».
Соглашение должно быть одобрено исполнительным советом директоров в сентябре «при условии выполнения властями предварительных действий в области стабильности публичных финансов, улучшение налоговой системы, регистрации прогрессов в финансово-банковском секторе».
Месяц назад Майя Санду была уверена, что получение денег от МВФ – это приоритетная задача нового молдавского правительства. Однако чем ближе сентябрь, тем больше тревоги и сомнений в выступлениях экономистов и политиков по поводу европейских миллионов. Так, экс-министр финансов Молдовы, советник президента Ион Кику уверен, что получение денег от МВФ будет иметь самые серьёзные последствия для экономики страны.
«Условия, поставленные МВФ, не являются адекватными и не имеют отношения к ситуации. Молдова не находится в том положении, чтобы принимать любой ультиматум со стороны чиновников этой структуры. Эффекты диктата этой организации уже видны – Национальный банк Молдовы по прямому указанию этих чиновников дважды повышал базовую ставку – с 6,5 до 7,5%», – написал Кику на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что стоимость кредитов для простых граждан и для бизнеса уже выросла, под ударом оказался малый бизнес, а также программа Prima Casă («Первый дом»).
«Эта цепочка последствий решений, навязанных несколькими чиновниками МВФ, может продолжиться, к сожалению... «Партнёры» с поставленными ультиматумами не являются партнёрами», – считает Кику.
Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Вячеслав Кунев недоумевает, почему рекомендации от МВФ приняли без консультаций с бизнесом.
«В один прекрасный момент мы узнаём новости о том, что с МВФ договорились. С бизнесом, с отраслевыми ассоциациями никто ни о чём не говорил. Мы вдруг поняли, что нас могут просто поставить перед фактом: мы приняли такое решение», – заявил Кунев на заседании клуба экономической прессы.
По его мнению, проконсультироваться необходимо было «с представителями тех отраслей, которые вносят наибольший вклад в ВВП: торговля, строительство, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, IT».
Экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский считает, что нельзя безоговорочно принимать все рекомендации МВФ, с его представителями нужно вести переговоры, даже если это достаточно сложно. И хотя представители МВФ – сильные экономисты и финансисты, однако они всегда следуют определённым шаблонам, применяя их в любой стране без учёта местной специфики.
«Инфляцию снижают путём сокращения денежной массы, которая расходуется на социальные программы. Надо уменьшить бюджетный дефицит – снова сокращают расходы на социальные программы, поднимают налоги. Как правило, эти эксперты не учитывают много специфических вещей. Они знают общие правила, но не учитывают нюансы. А второй момент, что специалисты Международного валютного фонда и Мирового банка не несут никакой ответственности за последствия своих рекомендаций», – отметил Муравский.
По его словам, правительство уже пошло на уступки МВФ и начало менять налоговую политику, увеличивая НДС
«Я был против, когда эту меру вводили. Но сейчас не время её отменять. Выигрыш бюджета практически нулевой. Политически – огромный минус», – написал Муравский на своей странице в социальной сети Facebook. Он уверен, что можно было выставить встречные условия, и МВФ бы уступил, конечно, при условии, «если бы с ними разговаривали профессионально и жёстко».
«Надо торговаться до последнего и знать, где и когда можно и надо уступать. А так, что мы имеем сейчас? В течение практически суток согласились на всё. А потом новая миссия совсем на голову сядет и ноги свесит», – заключил бывший вице-премьер.
Не забывать о национальном интересе в переговорах с МВФ и Всемирным банком требует и президент Молдовы Игорь Додон.
«После восстановления отношений с внешними финансовыми партнёрами (МВФ, Всемирный банк и так далее) важно не забывать о национальном интересе. Соглашения с этими учреждениями должны быть рассмотрены в качестве инструмента для повышения уровни жизни граждан, а не ради соглашений самих по себе. И если эти договоры не позволяют нам добиться этих целей, по ним нужно провести повторные переговоры и пересмотреть», – написал президент на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, что МВФ требует увеличить НДС с 10% до 20% для гостиниц и ресторанов (для сравнения – в соседней Румынии такой же налог равен 5%), что поставит под угрозу разорения весь туристический бизнес страны. А требование МВФ обложить налогами даже талоны на питание вызвало массовое возмущение. Впрочем, министр финансов Молдовы Наталья Гаврилица уже заявила, что власти «не собираются проводить повторные переговоры по соглашению c Международным валютным фондом».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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