МВФ раскритиковал Украину за затягивание процесса экономических реформ

• 67 • Украина

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд считает промедление Киева в процессе экономического реформирования в стране "упущенными возможностями" и "тратой времени". Об этом в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне заявил директор европейского департамента кредитной организации Поуль Томсен.

Выступая в штаб-квартире МВФ, он подчеркнул, что "не испытывает обеспокоенности за экономическую стабильность [Украины] в краткосрочной перспективе из-за промедления с реформами". "Но это упущенные возможности, - констатировал Томсен. - Очень жаль, когда кто-то тратит впустую время в этой связи".

С затягиванием процесса реформирования он также связал задержку отправки на Украину миссии фонда для составления очередного экономического обзора. "Крайне длительные задержки с завершением обзора связаны с нашей обеспокоенностью по поводу темпов реформ", - пояснил Томсен. Тем не менее он похвалил Киев за текущую денежно- кредитную политику и поддержку гибкого обменного курса.

"Украина, очевидно, сталкивается с огромными структурными проблемами в обеспечении устойчивого и динамичного роста в среднесрочной перспективе", - подчеркнул эксперт. По его мнению, эти задачи связаны рядом проблем, которые Киев обсуждает с МВФ, в том числе и с созданием Антикоррупционного суда.

Директор департамента также поднял вопрос о необходимости деполитизации механизма ценообразования на газ со стороны Киева. "По сути дела нам необходимо твердое обязательство [Украины] вернуться к деполитизации цен на энергоносители в рамках завершения [очередного программного] обзора", - обратил внимание он.

При этом Томсен подчеркнул, что Киев при выполнении условий программы уже достигал значительного прогресса в очень сложной макроэкономической ситуации. Он перечислил ряд принятых Украиной мер, в том числе и "деполитизацию принятия решений о ценах на энергоносители". "В свете этого мы обеспокоены тем, что цены на энергоносители вновь стали политическим вопросом. И мы считаем чрезвычайно важным, чтобы Украина сейчас вернулась к мерам деполитизации решений о таких ценах", - указал экономист, призвав использовать предложенную ранее формулу ценообразования.

По его словам, такой шаг станет "одним из важнейших элементов" выполнения условий МВФ.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 млрд долларов. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов, последний на сумму 1 млрд долларов был переведен 5 апреля 2017 года.

МВФ, завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, подтверждал, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на 4,4 млрд долларов, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что фонд вынужден отложить на более поздний срок предоставление очередного кредита на 1,9 млрд долларов. Причина заключается в том, что Верховная рада еще не приняла необходимые законодательные акты. В дальнейшем стало известно, что транш может быть выделен не ранее середины весны 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники