Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров: Россия никакие критерии снятия санкций обсуждать не будет
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»
В Крыму заявили, что Киев заставляет моряков судна «Норд» признать себя украинца...
Освещение шоу. Moсгopсуд
Главная / Украина

МВФ раскритиковал Украину за затягивание процесса экономических реформ

20 апреля 2018, 19:09  •  67 • Украина

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд считает промедление Киева в процессе экономического реформирования в стране "упущенными возможностями" и "тратой времени". Об этом в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне заявил директор европейского департамента кредитной организации Поуль Томсен.

Выступая в штаб-квартире МВФ, он подчеркнул, что "не испытывает обеспокоенности за экономическую стабильность [Украины] в краткосрочной перспективе из-за промедления с реформами". "Но это упущенные возможности, - констатировал Томсен. - Очень жаль, когда кто-то тратит впустую время в этой связи".

С затягиванием процесса реформирования он также связал задержку отправки на Украину миссии фонда для составления очередного экономического обзора. "Крайне длительные задержки с завершением обзора связаны с нашей обеспокоенностью по поводу темпов реформ", - пояснил Томсен. Тем не менее он похвалил Киев за текущую денежно- кредитную политику и поддержку гибкого обменного курса.

"Украина, очевидно, сталкивается с огромными структурными проблемами в обеспечении устойчивого и динамичного роста в среднесрочной перспективе", - подчеркнул эксперт. По его мнению, эти задачи связаны рядом проблем, которые Киев обсуждает с МВФ, в том числе и с созданием Антикоррупционного суда.

Цена газа

Директор департамента также поднял вопрос о необходимости деполитизации механизма ценообразования на газ со стороны Киева. "По сути дела нам необходимо твердое обязательство [Украины] вернуться к деполитизации цен на энергоносители в рамках завершения [очередного программного] обзора", - обратил внимание он.

При этом Томсен подчеркнул, что Киев при выполнении условий программы уже достигал значительного прогресса в очень сложной макроэкономической ситуации. Он перечислил ряд принятых Украиной мер, в том числе и "деполитизацию принятия решений о ценах на энергоносители". "В свете этого мы обеспокоены тем, что цены на энергоносители вновь стали политическим вопросом. И мы считаем чрезвычайно важным, чтобы Украина сейчас вернулась к мерам деполитизации решений о таких ценах", - указал экономист, призвав использовать предложенную ранее формулу ценообразования.

По его словам, такой шаг станет "одним из важнейших элементов" выполнения условий МВФ.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 млрд долларов. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов, последний на сумму 1 млрд долларов был переведен 5 апреля 2017 года.

МВФ, завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, подтверждал, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на 4,4 млрд долларов, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что фонд вынужден отложить на более поздний срок предоставление очередного кредита на 1,9 млрд долларов. Причина заключается в том, что Верховная рада еще не приняла необходимые законодательные акты. В дальнейшем стало известно, что транш может быть выделен не ранее середины весны 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
67
Источник
Похожие новости
20 апреля 2018, 19:09
МВФ раскритиковал Украину за затягивание процесса экономических реформ
20 апреля 2018, 14:24
Суд в Киеве перенёс заседание по иску Саакашвили к Порошенко на 11 мая
20 апреля 2018, 06:09
Болтон обсудил с Антоновым отношения между Россией и США

19 апреля 2018, 22:09
МИД России предупредил Украину о «жёстком ответе» в ситуации с экипажем судна «Норд»
20 апреля 2018, 06:09
Замгоссекретаря США Шэннон встретится в пятницу с послом России Антоновым
19 апреля 2018, 20:24
Киев начал блокировку "антиукраинских" телеканалов в Донбассе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 апреля 2018, 22:24
Русский ответ на американскую бомбардировку
16 апреля 2018, 06:40
Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда?
18 апреля 2018, 07:24
Время взрывать периметр?
16 апреля 2018, 06:40
Ударили. Опозорились. Успокоились!
19 апреля 2018, 06:09
Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»?
15 апреля 2018, 01:09
Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии
19 апреля 2018, 06:09
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.