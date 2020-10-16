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МВФ прогнозирует резкое сокращение населения Украины

16 октября 2020, 18:10  •  120 • Украина

Каждые 5—6 лет на миллион жителей Украины будет меньше, и к 2100 году украинцев может быть меньше 30 миллионов. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, обнародованном на сайте МВФ.

В МВФ утверждают, что на конец 2019 года население Украины составляло 41,733 млн человек, при этом у Госстата другие данные — 41,902 млн человек.

Прогноз МВФ показывает, что население Украины составит:

на конец 2020 года — 41,536 млн человек,

на конец 2021 года — 41,369 млн человек,

на конец 2022 года — 41,204 млн человек,

на конец 2023 года — 41,039 млн человек,

на конец 2024 года — 40,875 млн человек,

на конец 2025 года — 40,712 млн человек.

При этом не поясняется, что влияет на такую убыль населения. Ранее эксперты заявляли только о том, что этому способствует целый ряд факторов: от уровня зарплат до плохой экологии, особенно на востоке Украины.

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