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МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения

26 ноября 2018, 12:54  •  107 • Украина
У Международного валютного фонда (МВФ) нет формальных юридических запретов, которые препятствовали бы продолжению сотрудничества с Украиной в условиях военного положения.
 
Reuters
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.

В организации отметили, что фонд имеет опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты.

Там также подчеркнули важность существования на Украине плана реформ и того, чтобы действия властей способствовали его реализации.

25 ноября ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Украинский лидер Пётр Порошенко и СНБО поддержали решение ввести военное положение. Верховная рада рассмотрит этот вопрос 26 ноября. 

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