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МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения
26 ноября 2018, 12:54 • 107 • Украина
У Международного валютного фонда (МВФ) нет формальных юридических запретов, которые препятствовали бы продолжению сотрудничества с Украиной в условиях военного положения.
Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.
В организации отметили, что фонд имеет опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты.
Там также подчеркнули важность существования на Украине плана реформ и того, чтобы действия властей способствовали его реализации.
25 ноября ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Украинский лидер Пётр Порошенко и СНБО поддержали решение ввести военное положение. Верховная рада рассмотрит этот вопрос 26 ноября.
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