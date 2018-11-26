МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения

У Международного валютного фонда (МВФ) нет формальных юридических запретов, которые препятствовали бы продолжению сотрудничества с Украиной в условиях военного положения.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.

В организации отметили, что фонд имеет опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты.

Там также подчеркнули важность существования на Украине плана реформ и того, чтобы действия властей способствовали его реализации.

25 ноября ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Украинский лидер Пётр Порошенко и СНБО поддержали решение ввести военное положение. Верховная рада рассмотрит этот вопрос 26 ноября.