Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить...
ЯДЕРНЫЙ шантаж! Почему Америка и Иран не могут ДОГОВОРИТЬСЯ? Мнение экспертов
Почему 65-летнюю Меркель называют «мамой немецкой нации»
Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам
Главная / В мире

МВФ предлагает спасать ситуацию в Восточной Европе за счёт увеличения пенсионного возраста

17 июля 2019, 19:39  •  55 • В мире
Но экономику Прибалтики и это не спасёт
«Население стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Турции (частично расположенной а Южной Европе. – Ред.), значительно сократится в течение следующих 30 лет, что обусловлено низким или отрицательным чистым коэффициентом рождаемости и внешней миграцией. Эти изменения будут иметь серьёзные последствия для роста, уровня жизни и финансовой устойчивости», – говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда, который был опубликован 15 июля.
Это касается всех постсоветских стран Восточной Европы, в которых трудоспособное население к 2050 году сократится в среднем на 26%. В первую очередь этот прогноз касается Украины, Белоруссии, Молдавии и Латвии, население которых быстро сокращается в течение нескольких лет. И темпы сокращения населения будут только расти.
«Большинство стран Восточной Европы всё ещё отстают от уровня дохода на душу населения в Западной Европе, поэтому все они подвергаются риску состариться, не сумев разбогатеть. Поскольку из страны уезжает трудоспособное население, производительность труда падает, доходы в государственный бюджет уменьшаются, и, как следствие, системы здравоохранения и соцзащиты ложатся тяжёлым бременем на государство. Старение населения приводит к замедлению экономического роста, снижению уровня жизни и угрозе финансовой стабильности страны»,
– говорится в докладе.
Эксперты МВФ считают, что увеличение рождаемости уже не спасёт ситуацию, и не сможет компенсировать сокращение рабочей силы в этих странах. При этом отмечается, что универсального решения нет, в каждой стране нужны индивидуальные реформы.
«Некоторые страны могут улучшить ситуацию, повысив уровень занятости, особенно среди женщин и работников старшего возраста, а также увеличив пенсионный возраст. Например, в Литве уже сегодня высокий уровень участия женской рабочей силы, поэтому в этой стране целесообразно увеличить пенсионный возраст. А в Молдове можно значительно увеличить рабочую силу за счёт участия женщин. В отличие от них, Беларусь значительно выиграет от увеличения участия пожилых работников, даже без изменения пенсионного возраста»,
– дают советы аналитики МВФ.
Напомним, по совету МВФ в Беларуси уже идёт повышение пенсионного возраста, в результате которого женщины будут работать до 58 лет, а мужчины до 63-х лет. Однако МВФ советовал в 2016 году повысить пенсионный возраст до 65 лет для всех белорусов.
Оказывается, в постсоветских странах работающих пожилых людей (люди от 55 лет и старше) намного меньше, чем в Западной Европе, из-за низкого пенсионного возраста и особенно это касается женщин.
Похоже, что эксперты МВФ нашли прекрасный источник рабочей силы на ближайшие десять лет – заставить работать всех пенсионеров бывших советских республик. Они уже подсчитали, что реформы в этом направлении сдержат уменьшение рабочей силы к 2050 году на 6%. Впрочем, это касается Молдовы и Беларуси. А вот прибалтийские республики даже увеличение пенсионного возраста не спасёт, там к 2050 году количество трудоспособного населения уменьшится на 20%.

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 03:09
«Ценностный раскол»: как «расистские» заявления могут сказаться на позициях Дональда Трампа
17 июля 2019, 19:24
«Инструмент нечистоплотной игры»: Москва призвала беспристрастно расследовать катастрофу MH17
16 июля 2019, 20:54
«Двойной удар» по Эрдогану
17 июля 2019, 03:24
Наказать Турцию и насолить России: США могут "показательно" предложить Украине свои F-35
17 июля 2019, 19:39
Почему 65-летнюю Меркель называют «мамой немецкой нации»
17 июля 2019, 19:39
МВФ предлагает спасать ситуацию в Восточной Европе за счёт увеличения пенсионного возраста
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с ул...
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
13 июля 2019, 14:39
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле
10 июля 2019, 18:24
«Идёт борьба за каждый сантиметр правой руки»: в клинике Рошаля рассказали о состоянии семилетней девочки из Ингушетии
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.