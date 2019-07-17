МВФ предлагает спасать ситуацию в Восточной Европе за счёт увеличения пенсионного возраста

Но экономику Прибалтики и это не спасёт

«Население стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Турции (частично расположенной а Южной Европе. – Ред.), значительно сократится в течение следующих 30 лет, что обусловлено низким или отрицательным чистым коэффициентом рождаемости и внешней миграцией. Эти изменения будут иметь серьёзные последствия для роста, уровня жизни и финансовой устойчивости», – говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда, который был опубликован 15 июля.

Это касается всех постсоветских стран Восточной Европы, в которых трудоспособное население к 2050 году сократится в среднем на 26%. В первую очередь этот прогноз касается Украины, Белоруссии, Молдавии и Латвии, население которых быстро сокращается в течение нескольких лет. И темпы сокращения населения будут только расти.

«Большинство стран Восточной Европы всё ещё отстают от уровня дохода на душу населения в Западной Европе, поэтому все они подвергаются риску состариться, не сумев разбогатеть. Поскольку из страны уезжает трудоспособное население, производительность труда падает, доходы в государственный бюджет уменьшаются, и, как следствие, системы здравоохранения и соцзащиты ложатся тяжёлым бременем на государство. Старение населения приводит к замедлению экономического роста, снижению уровня жизни и угрозе финансовой стабильности страны»,

– говорится в докладе.

Эксперты МВФ считают, что увеличение рождаемости уже не спасёт ситуацию, и не сможет компенсировать сокращение рабочей силы в этих странах. При этом отмечается, что универсального решения нет, в каждой стране нужны индивидуальные реформы.

«Некоторые страны могут улучшить ситуацию, повысив уровень занятости, особенно среди женщин и работников старшего возраста, а также увеличив пенсионный возраст. Например, в Литве уже сегодня высокий уровень участия женской рабочей силы, поэтому в этой стране целесообразно увеличить пенсионный возраст. А в Молдове можно значительно увеличить рабочую силу за счёт участия женщин. В отличие от них, Беларусь значительно выиграет от увеличения участия пожилых работников, даже без изменения пенсионного возраста»,

– дают советы аналитики МВФ.

Напомним, по совету МВФ в Беларуси уже идёт повышение пенсионного возраста, в результате которого женщины будут работать до 58 лет, а мужчины до 63-х лет. Однако МВФ советовал в 2016 году повысить пенсионный возраст до 65 лет для всех белорусов.

Оказывается, в постсоветских странах работающих пожилых людей (люди от 55 лет и старше) намного меньше, чем в Западной Европе, из-за низкого пенсионного возраста и особенно это касается женщин.