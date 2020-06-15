МВФ позаботился о стабильном будущем Украины • 249 • Аналитика © AP Photo / Efrem Lukatsky Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото Длившиеся около года переговоры Украины с МВФ о предоставлении новой кредитной линии 10 июня наконец успешно завершились. Причем успешно скорее для фонда — он в итоге согласовал "короткую" полуторагодичную программу кредитования на пять миллиардов долларов с немедленным выделением 2,1 миллиарда. За столь скромную сумму МВФ получил от Украины авансом: — закон о рынке земли; — передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины; — ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний. Оставшуюся часть суммы Украина сможет получить, только если выполнит обширное "домашнее задание" фонда, подразумевающее институциональное и фактическое углубление колониальной зависимости. Одновременно с решением о выделении кредитной линии МВФ разродился еще и экономическим прогнозом по Украине, который оказался даже хуже, чем предыдущий: он был сделан уже с учетом влияния пандемии и карантинных мероприятий. В свете традиционной политизированности экономических прогнозов фонда можно с большой долей уверенности говорить, что по факту ситуация в украинской экономике окажется еще мрачнее. В то же время ряд цифр из него дает представление о навязываемом МВФ будущем украинской экономики в ближайшие годы. И будущее это невеселое. Десятое июня на Украине с юмором предложили признать праздничным днем — Днем транша. Но в этой шутке, как и положено, есть только доля шутки — ведь переговоры, которые, по утверждению обеих сторон, постоянно проходили успешно, затянулись аж на год. Впервые об идущем процессе согласования новой программы тогдашний министр финансов Оксана Маркарова заявила еще в июне прошлого года. Просидевший в этом году менее месяца в кресле министра финансов, а затем ставший советником главы офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский сразу после получения информации о решении МВФ заявил: "Мы проиграли по всем переговорным позициям!" Он имел в виду как небольшую сумму кредита, так и наличие структурных "маяков" в антикризисной программе Stand-by — в такого рода программах их не должно быть в принципе. Но необязательно до выполнения этих "маяков" и следующих сумм дойдет дело. Например, сам факт начала обсуждения новой программы в июне 2019 года свидетельствует о том, что МВФ сознательно пошел на выделение единственного транша кредитной линии в декабре 2018-го во время принятия решения по прошлой программе. Тогда договорились о 14-месячном финансировании на 3,9 миллиарда долларов для поддержания Украины в год выборов. Из них сразу выделили 1,4 миллиарда. После чего о ней благополучно забыли, потому что кредит был чисто политическим: он представлял для Запада минимальную страховку от обвала украинской экономики именно в электоральный год. Остальное киевским властям пришлось добрать на рынке спекулятивных капиталов, отстраивая пирамиду государственных облигаций. Что и позволило пройти прошлый год без видимого для большинства населения углубления кризиса, хоть и хорошенько "положило" промышленность. Новый экономический прогноз фонда по Украине опирается на выполнение плана заимствований как у самого МВФ, так и у прочих финансовых центров, на кредитной игле которых сидит Украина. А это и Всемирный банк, и ЕБРР, и Европейский инвестиционный банк и так далее. Подразумевается, что в ближайшие полтора года данные учреждения одолжат Украине совокупно тоже пять миллиардов долларов. Разумеется, под дополнительные требования. Но главное: стоит Украине не получить второй транш кредита МВФ осенью этого года, как будут свернуты программы финансирования всей честной компанией. И вот этот прогноз выглядит совсем безрадостно. Впрочем, начали в фонде с позитива, отметив недюжинные успехи Украины "в стабилизации экономики за последние пять лет после кризиса 2014-2015 годов". Забыв при этом упомянуть о том, благодаря чьей помощи этот кризис случился. А равно и о том, что после столь успешной стабилизации на протяжении целых пяти лет экономика достигла лишь 94 процентов от уровня 2013 года, а индекс промышленного производства в сравнении с тем же годом составил 80 процентов. Однако еще большая такого же рода "стабильность", по прогнозам МВФ, которые традиционно благосклонны к находящимся под внешним управлением государствам, ожидает Украину впереди. В частности, реальный ВВП Украины в нынешнем году рухнет на 8,2 процента. Это больше и недавно озвученного фондом прогноза в 7,7 процента, и тем более оценки украинского правительства в 4,8 процента. Это больше прогноза МВФ для России (минус 5,5 процента), Белоруссии (минус шесть процентов) и Еврозоны (минус семь процентов). Кстати, номинальный ВВП в гривнах в 2020 году, согласно прогнозу, будет даже меньшим, чем годом ранее. Более того, рост украинской экономики на 2021 год тоже пересмотрен с 3,6 процента до 1,1 процента. Другими словами, МВФ даже не скрывает того факта, что не дает достаточно средств ни для сокращения падения, ни для обеспечения будущего восстановления украинской экономики. Программа преследует, по сути, две цели: во-первых, углубить колониальную зависимость, а во-вторых, обеспечить возврат ранее предоставленных внешних кредитов. Вторая цель подтверждается и другими цифрами из прогноза, и "маяками" из программы. В частности, до конца года Украине надо выплатить на погашение и обслуживание внешнего государственного долга около 4,4 миллиарда долларов. В оптимальном случае, при получении двух траншей и с учетом заимствований у других кредиторов, до конца года Украина может получить больше указанной суммы. Но если дело ограничится первым траншем, вряд ли удастся наскрести даже ее. А ведь нужно еще обслуживать и погашать внутренний государственный долг (немалая его часть в валюте) и внешние коммерческие кредиты. И вот для этого будут использоваться резервы НБУ, которые, согласно прогнозу, до конца года должны сократиться с имеющихся 25,4 до 19,3 миллиарда долларов. При этом государственный долг по отношению к ВВП вырастет с 50,4 процента до 65,4 процента — с двух до 2,6 триллиона гривен, потому что чем-то же нужно финансировать почти восьмипроцентный дефицит бюджета. Это будут внутренние заимствования и внешние коммерческие займы. Не менее показательно, что кредитование экономики после сокращения на десять процентов в прошлом году, по планам МВФ, уменьшится еще на 7,3 процента в текущем и на 12,4 процента в следующем. За три года объемы кредитования в гривневом измерении должны будут усохнуть более чем на четверть. Это в условиях, когда экономика и так практически не кредитуется банками. Во главу угла МВФ ставит борьбу с инфляцией, в том числе методами, уничтожающими реальный сектор экономики. К чему приведет навязываемая фондом политика, примерно ясно. Инфляцию действительно можно будет удержать на небольшом уровне, хотя, вероятно, и выше нынешнего прогноза в 4,5 процента. Да и курс гривны, прогноз которого МВФ не дает, в этом случае может существенно не измениться. Но ценой будет продолжение сокращения рабочих мест, падения ВВП и особенно промышленного производства на фоне роста долгов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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