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МВФ потребовал от Украины изменить закон о рынке земли

07 апреля 2020, 12:35  •  215 • Украина
Киева, 7 апреля. Депутат Верховной рады Украины Василий Нимченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк потребовали от Киева изменить новый закон о рынке земли, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране.
Данное заявление депутат от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» сделал во время интервью местному телеканалу «112».
По мнению Нимченко, редакцию нового закона не воспринимают ни Всемирный банк, ни МВФ.
«Я думаю, что не воспринимают и Международный банк, и МВФ не воспринимает, и те частные кредиторы, которые содержат государство Украина на сегодняшний день, начиная с прошлого года, как это было», – заявил Нимченко.
13 ноября 2019 года украинский парламент принял законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года отменится мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Исходя из документа, у украинских физ- и юрлиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект разрешает владеть землей иностранцам в случае, если они получили землю по наследству. Однако они будут обязаны продать ее в течение года. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года.
Напомним, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины. По словам украинского оппозиционера, с момента обретения независимости государство попало вод внешнее «кураторство» и утратило свою «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят».
Автор: Сергей Андреев

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