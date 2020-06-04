МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия

Давид Арахамия. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Киев может лишиться очередного транша от фонда

Условия по новому кредиту, поставленные МВФ перед Украиной, неприемлемы для Незалежной, считает руководитель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия.

Политик рассказал, что первый перевод в рамках программы stand-by украинские власти ждут уже через несколько дней. После этого начнется рассмотрение новой схемы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Однако некоторые пункты, изложенные в требованиях МВФ к Украине, являются для страны невыполнимыми и неприемлемыми, сказал Арахамия в интервью на телеканале "Украина 24".

По его мнению, договориться с фондом о новом кредите будет сложно, но украинцы продолжат вести переговоры и постараются урегулировать все острые вопросы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что МВФ сократил программу помощи Киеву из-за пандемии.