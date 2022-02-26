МВФ пообещал Украине "максимальную выгоду" от спецоперации России

Киев запросил у Международного валютного фонда (МВФ) экстренное финансирование. Учреждение пообещало подумать над тем, чтобы обеспечить Украине "максимальную выгоду" в той ситуации, в которой оказалась страна.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что изучаются варианты финансовой поддержки Украины. Для этой страны по уже имеющемуся соглашению зарезервировано 2,2 миллиарда долларов. Однако власти Незалежной запросили ещё и экстренное финансирование.

В заявлении Георгиевой, опубликованном 25 февраля, сказано, что МВФ располагает несколькими инструментами, чтобы помочь Киеву. Эти инструменты будут обсуждаться в зависимости от "развития ситуации".

Директор-распорядитель встретилась с членами Исполнительного совета МВФ и заверила, что сотрудники фонда будут "всячески поддерживать Украину". По словам Георгиевой, Международный валютный фонд намерен тесно взаимодействовать с Группой Всемирного банка и рядом других партнёров, чтобы координировать действия по "поддержке и обеспечении максимальной выгоды для Украины".