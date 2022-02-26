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МВФ пообещал Украине "максимальную выгоду" от спецоперации России
26 февраля 2022, 04:55 • 134 • Политика
Киев запросил у Международного валютного фонда (МВФ) экстренное финансирование. Учреждение пообещало подумать над тем, чтобы обеспечить Украине "максимальную выгоду" в той ситуации, в которой оказалась страна.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что изучаются варианты финансовой поддержки Украины. Для этой страны по уже имеющемуся соглашению зарезервировано 2,2 миллиарда долларов. Однако власти Незалежной запросили ещё и экстренное финансирование.
В заявлении Георгиевой, опубликованном 25 февраля, сказано, что МВФ располагает несколькими инструментами, чтобы помочь Киеву. Эти инструменты будут обсуждаться в зависимости от "развития ситуации".
Директор-распорядитель встретилась с членами Исполнительного совета МВФ и заверила, что сотрудники фонда будут "всячески поддерживать Украину". По словам Георгиевой, Международный валютный фонд намерен тесно взаимодействовать с Группой Всемирного банка и рядом других партнёров, чтобы координировать действия по "поддержке и обеспечении максимальной выгоды для Украины".
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