МВФ поможет простым украинцам расплатиться за коммуналку • 245 • Аналитика © AP Photo / Efrem Lukatsky Несколько недель назад Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание и ратифицировала меморандум с Евросоюзом с унизительными, нарочито колониальными условиями — ради получения кредита всего на 1,2 миллиарда евро. Но на этом в вопросах закрепления колониального статуса и выполнения многочисленных требований "западных партнеров" украинские парламентарии останавливаться не собираются: "слуги народа" намереваются в сентябре толкать через парламент законопроект, выписанный под одно из многочисленных требований МВФ. Речь об обязательствах Украины, содержащихся в подпункте 27.е Меморандума об экономической и финансовой политике под названием "Реструктуризация долга и взыскание платежей". Принятие внесенного партией власти в рамках выполнения этого требования законопроекта может аукнуться многим малообеспеченным гражданам Украины, которые вряд ли хоть как-то ощутят получение от МВФ самого кредита. В упомянутом подпункте меморандума Украина обязалась рассмотреть вопросы "задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, теплокоммунэнерго и облгазов для обеспечения беспрерывности получения газовых номинаций и стимулирования развития конкурентного рынка". И разработать адекватные инструменты для предприятия теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких штрафов и упрощения законодательства. Воплощением выполнения этих обязательств и стал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг". Проблема неплатежей за коммунальные услуги на Украине и правда серьезная. К 1 мая задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги превысила 63 миллиарда гривен и стабильно растет со времен так называемых реформ Яценюка, продолженных его преемниками. Стоит заметить, что эти реформы представляли собой кратное повышение стоимости услуг плюс некоторые формальные изменения, которые не повлияли ни на качество услуг, ни на набор поставщиков. Разумеется, неплатежи населения порождают неплатежи и по всей дальнейшей цепочке поставщиков. Домохозяйства не платят облгазам, те не платят "Нефтегазу", у "Нефтегаза" есть долги перед добывающими компаниями. Кстати, львиная доля задолженности либо прямо (за газ население задолжало 25,6 миллиарда), либо косвенно (за тепло и горячую воду долг составляет 20,5 миллиарда) связана именно с газом. Долгое время ситуацию усугублял еще и тот факт, что в 1996 году Верховная рада запретила начислять пеню на задолженность по коммунальным платежам в связи с массовыми задержками в выплате заработных плат и пенсий. Это приводило к тому, что многие (и, как правило, не самые бедные) люди стали злоупотреблять накоплением задолженности. В дураках оказывались обязательные плательщики. Тем более что государство дважды производило легализацию неплатежей путем принятия законов о реструктуризации накопленной задолженности — без начисления каких-либо пеней или процентов, или какой-либо иной ответственности. Попытка вернуть начисление пени предпринималась в 2010-2011 годах при президенте Януковиче — кстати, по требованию МВФ. Был даже принят соответствующий закон. Но в конечном счете ему не дали хода из-за нежелания дразнить электорат. Что, впрочем, Януковичу в итоге помогло мало. В 2018 году на электорат уже большого внимания никто не обращал и пеню при принятии нового закона о жилищно-коммунальных услугах все же вернули. Соответствующая норма вступила в силу с мая 2019-го. Но для начисления пени каждый из поставщиков услуг должен был перезаключить договоры с потребителями, что, конечно, сделать быстро невозможно. А в марте 2020 года в связи с пандемией и карантином действие нормы о возможности начисления пени снова приостановили до июля. Но тут подоспела новая кредитная линия от МВФ, и за дело взялись всерьез. Согласно продвигаемому в рамках обязательств законопроекту, накопленную домохозяйствами задолженность тоже предлагается реструктуризировать — на срок до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности. Но теперь уже не на добровольной основе, как при прежних реструктуризациях, и с рядом интересных условий. Во-первых, оформить договор реструктуризации задолженности, а вместе с ним и тот самый новый договор с поставщиком о предоставлении услуг, должникам придется в течение месяца, иначе их ждут суровые кары, о которых скажем ниже. Но даже сама физическая возможность оформления этих договоров в столь короткий срок при огромном числе должников вызывает сомнения. Во-вторых, предполагается, что на период погашения реструктуризированной задолженности общая сумма платежей, которые вносятся потребителями на оплату текущих платежей и погашение задолженности, не должна превышать 25% доходов, а для пенсионеров — 20%. Как это будет работать, если уже сейчас стоимость оплаты одного только тепла в однокомнатной квартире зачастую примерно равна размеру минимальной пенсии, которую получают половина пенсионеров, абсолютно непонятно. Очевидно, что задолженность будет только накапливаться. И постоянно сокращаемые объемы государственных субсидий малообеспеченным ситуацию кардинально не изменят. Зато понятно, что светит тем, кто реструктуризацию не оформит или начнет накапливать новые долги. Им адресован целый букет различных санкций. Во-первых, на задолженность будет начисляться пеня, предел которой установлен на уровне 100% суммы долга. Причем речь о перезаключении новых договоров уже, очевидно, не идет. Во-вторых, поставщики услуг смогут без уплаты судебного сбора оформить обращение в суд — судебная ветвь власти на Украине сумела пробить для себя немалые размеры судебного сбора, что сегодня служит серьезным сдерживающим фактором для подачи исков предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Меры же по взысканию задолженности по решению суда предполагаются самые суровые — задолженность по коммуналке будет приравнена к задолженности по алиментам. Соответственно, исполнители (в том числе частные) получат право: — взыскивать задолженность до полного ее погашения — без применения срока давности; — удерживать до 50% зарплаты должника; — обращать взыскание на имущество должника — то есть прежде всего на его жилье. Причём обращать взыскание можно будет одновременно и на зарплату, и на имущество. Плюс к этому исполнитель получит право кое в чем ограничивать должника до погашения задолженности в полном объеме, а именно временно ограничивать его в праве: 1) выезда за пределы Украины; 2) управления транспортными средствами; 3) пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим, холодным и травматическим оружием; 4) охоты. При этом нужно понимать, что сегодня на Украине далеко не "преступные" домайданные времена, когда стоимость коммунальных услуг имела довольно скромные размеры, а накопление задолженности зачастую было связано с безнаказанностью. Сегодня стоимость коммунальных услуг такова, что многие их реально не в состоянии оплатить. Поэтому малообеспеченным слоям украинского общества после принятия этого закона светит вполне реальная перспектива превращения в бомжей или как минимум резкого ухудшения условий проживания. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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