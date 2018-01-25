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МВФ получит своё: Лагард подвела итог встречи с Порошенко
25 января 2018, 03:24 • 222 • Политика
Президент Украины встретился с главой МВФ на полях экономического форума в Давосе.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказа о результатах своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Переговоры руководительницы МВФ и главы украинского государства прошли в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
После встречи с украинским президентом глава МВФ написала у себя на странице в Twitter, что переговоры прошли "хорошо и конструктивно". Лагард уточнила, что в беседе с Порошенко шла речь о тех мерах, которые позволят Украине открыть путь для завершения программ финансирования.
Напомним, что ранее МВФ заморозил перечисление последнего валютного транша Украине, так как руководство страны не выполнило в полной мере все требования организации. Речь идёт об увеличении пенсионного возраста украинцев, продаже сельскохозяйственных земель, в том числе иностранцам, а также других не менее разрушительных реформах. Как отмечают пользователи Twitter в комментариях, судя по довольному лицу Лагард, Порошенко пообещал ради кредита исполнить всё, что хочет МВФ.
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