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МВФ получит своё: Лагард подвела итог встречи с Порошенко

25 января 2018, 03:24  •  222 • Политика
Президент Украины встретился с главой МВФ на полях экономического форума в Давосе.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказа о результатах своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Переговоры руководительницы МВФ и главы украинского государства прошли в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
После встречи с украинским президентом глава МВФ написала у себя на странице в Twitter, что переговоры прошли "хорошо и конструктивно". Лагард уточнила, что в беседе с Порошенко шла речь о тех мерах, которые позволят Украине открыть путь для завершения программ финансирования.
"Провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и его командой", - пишет Лагард в соцсети.
Напомним, что ранее МВФ заморозил перечисление последнего валютного транша Украине, так как руководство страны не выполнило в полной мере все требования организации. Речь идёт об увеличении пенсионного возраста украинцев, продаже сельскохозяйственных земель, в том числе иностранцам, а также других не менее разрушительных реформах. Как отмечают пользователи Twitter в комментариях, судя по довольному лицу Лагард, Порошенко пообещал ради кредита исполнить всё, что хочет МВФ.
I had a good and constructive meeting with #Ukraine President Poroshenko and his team. The IMF stands ready to continue supporting Ukraine, and we discussed implementation of measures that will pave the way for the completion of the pending review of the IMF-supported program. pic.twitter.com/CFsos6CPWl
— Christine Lagarde (@Lagarde) 24 января 2018 г.

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