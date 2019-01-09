МВФ подсчитал "разочарованных экономическим положением" украинцев

Число граждан Украины, отправившихся на заработки за границу, подсчитал Международный валютный фонд - это почти три миллиона человек. По мнению аналитиков МВФ, такой массовый отток населения стал возможен "в результате разочарования населения экономическим положением на Украине".

На сегодняшний день в других странах работают почти три миллиона граждан Украины. Такие данные можно увидеть в специально подготовленном отчете Международного валютного фонда. Документ опубликован на сайте организации 8 января.

Как отмечается, украинская экономика продолжает сталкиваться в серьезными проблемами, среди которых недостаточный ее рост, что не позволяет вернуть уровень доходов населения в докризисный период. Также невозможно пока достигнуть экономического результата, который был бы сопоставим с другими странами этого региона.

Бизнес-климат страны продолжает находиться в упадке, что не привлекает инвесторов. Не решены до сих пор и проблемы в банковском секторе.

"Важно, что в результате разочарования экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев", - отмечают аналитики МВФ в своем отчете.

Если учесть, что население Украины на текущий момент составляет 42 миллиона, то в "заробитчанах" оказалось около 7,5 процента жителей страны. При этом, как заявил недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева, три миллиона - это те украинцы, которые работают за рубежом на постоянной основе. Тех же граждан страны, которые отправляются на временные заработки, примерно в три раза больше.

Таким образом, Украина вошла в десятку стран-доноров, поставляющих мигрантов за рубеж. За последние пять лет более 60% украинцев работали за рубежом нелегально, а многие из них еще и попадали в трудовую эксплуатацию, считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.







Об этом сообщает издание "Украина.Ру"