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МВФ отказывается кредитовать Украину
16 февраля 2021, 17:10 • 207 • Украина
Как минимум до лета Украина не получит транш от Международного валютного фонда.
Об этом пишет «Независимая газета».
«Украина не получит очередной транш кредита МВФ до лета. Пауза в финансировании началась еще в прошлом году. Перечень проблемных вопросов увеличивается. Миссия фонда, оценивавшая украинскую ситуацию с конца декабря до середины февраля, завершила работу, так и не подписав итоговый документ», – отмечается в материале.
В настоящее время речь идет о стабилизационном кредите на общую сумму около 5 миллиардов долларов, который был утвержден советом директоров МВФ в июне 2020 года.
Впрочем, из этой суммы в Киев поступило менее половины – 2,1 миллиарда долларов.
В прошлом месяце МВФ обнародовал график погашения долгов Украиной. Так, до 2036 года страна должна выплатить 11,7 миллиарда долларов.
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