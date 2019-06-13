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МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду

13 июня 2019, 22:54  •  47 • Украина
Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
 
РИА Новости
 

«Мы ожидаем завершения выборов, перед тем как двигаться вперёд», — приводит Интерфакс-Украина комментарий Райса.

Ранее замглавы администрации президента Алексей Гончарук заявил, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с МВФ на три-четыре года. По его словам, в эту программу Киев попробует заложить структурные реформы, которые выведут страну на качественно иной уровень.

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