|
МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду
13 июня 2019, 22:54 • 47 • Украина
Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
РИА Новости
«Мы ожидаем завершения выборов, перед тем как двигаться вперёд», — приводит Интерфакс-Украина комментарий Райса.
Ранее замглавы администрации президента Алексей Гончарук заявил, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с МВФ на три-четыре года. По его словам, в эту программу Киев попробует заложить структурные реформы, которые выведут страну на качественно иной уровень.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2019, 09:39
|
07 июня 2019, 11:09
|
08 июня 2019, 19:39
|
12 июня 2019, 11:09
|
10 июня 2019, 17:09
|
13 июня 2019, 13:09
|
09 июня 2019, 20:12