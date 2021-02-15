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МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
15 февраля 2021, 00:50 • 65 • Украина
Бывший министр экономики Украины, а ныне советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что миссия МВФ на Украине «обкакалась».
Чиновник опубликовал фото со встречи с наследственным принцем ОАЭ и написал, что ему посчастливилось там быть.
«Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до 2 млрд долларов в год», — похвастался экс-министр.
В комментариях пользователь Ден Ювженко написал: «Ну с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать».
Милованов ответил ему: «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть».
Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу на Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию, ранее сообщил Милованов.
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