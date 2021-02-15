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МВФ обкакался на Украине, — экс-министр

15 февраля 2021, 00:50  •  65 • Украина

Бывший министр экономики Украины, а ныне советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что миссия МВФ на Украине «обкакалась».

Чиновник опубликовал фото со встречи с наследственным принцем ОАЭ и написал, что ему посчастливилось там быть.

«Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до 2 млрд долларов в год», — похвастался экс-министр.

В комментариях пользователь Ден Ювженко написал: «Ну с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать».

Милованов ответил ему: «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть».

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу на Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию, ранее сообщил Милованов.

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