МВФ обкакался на Украине, — экс-министр

Бывший министр экономики Украины, а ныне советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что миссия МВФ на Украине «обкакалась».Чиновник опубликовал фото со встречи с наследственным принцем ОАЭ и написал, что ему посчастливилось там быть.«Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до 2 млрд долларов в год», — похвастался экс-министр.В комментариях пользователь Ден Ювженко написал: «Ну с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать».Милованов ответил ему: «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть».Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу на Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию, ранее сообщил Милованов.