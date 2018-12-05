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МВФ обещает Лондону "черный сценарий" в случае отказа от сделки

05 декабря 2018, 11:39  •  208 • Политика
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что Лондон ждет "черный сценарий" в случае отказа от сделки по Brexit. По ее словам, сейчас наблюдаются все признаки "черного сценария", хотя большинство выступает за базовый вариант развития событий.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила о так называемом "черном сценарии" для экономики Великобритании на случай, если страна решится выйти из состава Евросоюза без заключения сделки. В целом же МВФ предлагает Лондону три варианта развития событий.
Первый сценарий - базовый. К нему склоняется большинство. Второй - средний вариант. Третий - "черный". Лагард говорит, что сейчас в МВФ наблюдают все признаки "черного сценария".
"Это ("черный сценарий" - ред.) было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit", - пояснила Лагард, не раскрыв, какие именно потери будет нести Лондон.
Глава МВФ говорит лишь, что Великобритания столкнется с большим количеством трудностей, если решится на "черный сценарий". На этом пока все.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц - до начала 2021 года.
В следующий вторник британский парламент проголосует по соглашению о Brexit. Есть вероятность, что Великобритания покинет ЕС без соглашения, если его не одобрят. По мнению многих экспертов, это может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер-министр Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.


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