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МВФ коррумпировал Киев и должен быть изгнан с Украины - депутат Верховной рады

25 декабря 2018, 19:24  •  40 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович призвал перестать брать кредиты Международного валютного фонда. По его мнению, нужно выгнать фонд из страны, так как он продолжает снабжать финансами коррумпированный Киев.
Об этом парламентарий заявил в эфире телепрограммы "Большое интервью с большим политиком" на канале "112 Украина".
По словам Рабиновича, потребуется один год для того, чтобы всё разрушенное "этими недоумками" было восстановлено, и уже следующий год будет годом подъёма. Для этого украинцам нужно сделать "непопулярные, сложные вещи", отметил он, тут же объяснив, что "непопулярными и сложными" эти вещи будут не для украинцев, а для "разных союзников" Киева.
"Первое, нам нужно выгнать МВФ из страны. Если хотите, то поблагодарить их за помощь", - призвал депутат.
Именно международный фонд сделал так, что Украина является настолько коррумпированной страной, при этом МВФ продолжает выделять нынешним властям страны деньги, подчеркнул депутат. В то же время США поставили Украину на первое место в мире по уровню коррупции, напомнил он.
"И бесконечно дают деньги "самой коррумпированной" структуре в мире", - подчеркнул депутат.

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