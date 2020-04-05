МВФ и ВОЗ призвали страны не жертвовать населением ради спасения экономики

«Перед правительствами не может стоять выбор – спасать экономику или население»

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус обратились к мировой общественности со страниц британской газеты The Telegraph.

«Продолжается распространение вируса COVID-19 в мире, и страна за страной сталкивается с необходимостью сдерживать распространение вируса ценой остановки своей общественной жизни и экономики. Но выбор, что спасать: жизни людей или экономику – это ложная дилемма. Сохранение вируса под контролем – необходимое условие для сохранения средств к существованию. Наш общий призыв к политикам, особенно в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, заключается в том, чтобы признать, что защита общественного здоровья и возвращение людей на работу идут рука об руку»,

– говорится в статье.

Авторы напоминают, что на переднем крае борьбы с пандемией находятся и ВОЗ, и МВФ. ВОЗ – «в силу своего мандата». А МВФ потому, что с началом экономического кризиса, вызванного пандемией, резко вырос спрос на финансовую помощь Фонда.

За всю историю существования Фонда, а он существует уже 75 лет, ни разу ещё не было так много одновременно нуждающихся в помощи стран – сегодня 85 стран обратились к МВФ с просьбой о помощи, отмечает Кристалина Георгиева.

По её словам, финансовая помощь странам предоставляется в рекордно короткие сроки, уже одобрены первые проекты, предназначенные для тех стран, в которых резко упала экономическая активность и, соответственно, доходы.

Глава МВФ особо отметила, что все эти быстрые кредиты выдаются под нулевую ставку. Но при этом Фонд просит основную часть финансовой помощи расходовать на нужды здравоохранения.

«Деньги должны пойти на зарплаты врачам и медсестрам, на поддержку больниц и отделений неотложной помощи, создание временных госпиталей, покупку защитного снаряжения и необходимого медицинского оборудования, проведение кампаний по информированию общественности о простых мерах, таких как мытьё рук»,

– уверены в МВФ.

Но кроме расходов на здравоохранение необходимо поддержать и экономику стран, минимизировать банкротства, не допустить роста безработицы.

В МВФ подчёркивают, что расходы на поддержание экономики дополняют, а не заменяют собой расходы на здравоохранение. И перед правительствами стран не может стоять выбор – спасать экономику или население.

«Мы понимаем, как трудно найти правильный баланс. Однако МВФ и ВОЗ убеждены, что чрезвычайное финансирование может помочь только в том случае, если страны достигнут этого баланса. ВОЗ может помочь в жизненно важных областях, таких как обеспечение производства и доставка предметов медицинского назначения нуждающимся. МВФ обещает удвоить объём выделяемых ресурсов с 50 млрд долларов до 100 млрд долларов. Общий объём ресурсов, который Фонд готов мобилизовать, – 1 трлн долларов»,

– говорится в обращении.

Кроме того, МВФ вместе с Всемирным банком обещают предоставить кредитные каникулы по долгам самым бедным странам на период пандемии.

В Белоруссии решили проанализировать, чем обернётся для страны тактика спасения экономики вместо населения.

Белорусский экономист Лев Львовский рассчитал, сколько населения потеряет Беларусь, если эпидемия будет развиваться по лёгкому (смертность не более 1%) и среднему сценариям (смертность 6%). Тяжёлый – итальянский сценарий – экономист не рассматривал, он уверен, что система здравоохранения Беларуси несравнимо лучше, чем итальянская.

По его мнению, если страна введёт карантин и ситуация будет развиваться по лёгкому сценарию, в Белоруссии могут умереть 61750 человек. Если страна не введёт карантин и развитие событий пойдёт по второму сценарию – 370500 человек.

«Готова ли страна потерять столько населения?» – спрашивает экономист.

По его мнению, карантин нужен не только людям, но и бизнесу – в случае карантина он сможет рассчитывать на антикризисную поддержку. «Но в Беларуси нет ни того ни другого», – констатирует Львовский.