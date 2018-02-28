МВФ и ЕЦБ готовят капкан для немцев

Успехам экономики Германии, выросшей в прошлом году на 2,2 процента, в Брюсселе обычно аплодируют. Экономический рост обеспечен, прежде всего, ростом внутреннего потребления немцев, то есть повышением оплаты труда, что приносит в бюджет прибавку от подоходного налога, увеличивает выплаты в социальные фонды. И, как пишут экономические аналитики из Focus Economics, «индикаторы подсказывают, что импульс роста 2017 года продолжился в первом квартале 2018-го. Уровень доверия потребителей вырос в январе вместе с индексом деловой активности».

Что ж за немцев можно порадоваться. Внутренний спрос, опирающийся на кошельки покупателей, поддержит дальнейший экономический рост, поскольку частное потребление растёт при положительной динамике рынка труда, а вложение появившихся свободных средств в новое оборудование и другие средства производства (фиксированные инвестиции) увеличивает рост производительных сил и, соответственно, капитализацию национальной экономики. Эта связка заработной платы с экономическим подъёмом лежит в основе любого «экономического чуда» современности, от японского до китайского. Focus Economics прогнозирует, что в этом году рост ВВП Германии будет ещё больше – 2,8 процента.

В Берлине тоже довольны тем, что профицит общественных бюджетов ФРГ в 2017 году достиг наивысшего показателя за прошедшие 27 лет, с момента объединения Германии.

Однако эти оптимистические цифры касаются только общественных бюджетов Германии, формирующихся доходами касс социального страхования (они превысили в минувшем году расходы на 10,5 миллиарда евро), увеличением доходов населения и, соответственно, налоговых поступлений, ростом отчислений на социальное страхование, сокращением безработицы и экономией на этом социальных выплат.

Профицит общественных бюджетов растёт в Германии уже не первый год: в 2015 году он составил 19,4 миллиарда евро, в 2016 году – 23,7. А вот профицит государственного бюджета ФРГ снижается: в 2015 году – 9,7 миллиарда евро, в 2016-м – 7,4 миллиарда. Именно из госбюджета сегодня требуется вкладывать деньги в обветшавшую общественную инфраструктуру. По данным Министерства экономики и энергетики Германии, в стране каждый день образуются почти 2 тысячи заторов на дорогах, в сельской местности немало нуждающихся в срочном ремонте улиц, мостов, школ, каждый десятый ребёнок не находит места в детском саду, 1041 бассейн или уже закрыт, или вот-вот закроется. Германия сейчас инвестирует в образование меньше, чем другие государства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 35 стран с развитой экономикой: 4,3 процента ВВП при среднем по ОЭСР 5,2 процента. Парадокс, но локомотив европейской экономики (Германия) сейчас позади всех в развитии цифровой инфраструктуры: оптоволоконные сети в странах ОЭСР в среднем составляют 20 процентов всех каналов связи (в Японии и Южной Корее – 75 процентов), а в Германии – только 1,6 процента.

В соответствии с докладом экспертов по занятости населения университета Дуйсбурга – Эссена 23 процента наёмных работников в Германии занимаются низкооплачиваемым трудом. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе: в Италии, Франции, Дании и Финляндии таких менее 10 процентов, в Бельгии и Швеции – меньше пяти.

А дело в том, что на шее каждого немца висит ярмо Евросоюза, которое скоро станет ещё тяжелее. Как сообщают из Брюсселя, там составляют долгосрочный финансовый план Евросоюза на период после 2020 года, когда перестанет делать взносы в бюджет ЕС Великобритания. План предусматривает «экономию средств» в аграрном секторе бюджета, который сейчас составляет 37 процентов (400 миллиардов евро). Споры идут о том, насколько сократить помощь – на 15 процентов или 30. Естественно, громче всех будут стонать фермеры из Восточной Европы, из стран-новичков ЕС, но и немецким фермерам обрежут финансирование Евросоюза, переложив его на национальный бюджет.

И ещё более опасна для немцев позиция МВФ, решившего, что пришло время усмирить рост заработной платы в Германии. «Важно рассмотреть, нужно ли ускорение роста заработной платы в Германии, – считают в МВФ, – или такое изменение должно быть отложено и даже направлено вспять из-за фундаментальных факторов, так же как из-за последствий такой политики».

Что не устраивает МВФ в экономике Германии? Международный валютный фонд разъясняет: «Большой профицит показывает, что домовладения Германии и компании предпочитают скорее сохранять, чем инвестировать. Со своей стороны, МВФ отмечает, что этот профицит слишком большой – даже с учетом необходимости сбережений для пенсионного обеспечения в стареющем обществе. Форсируя инвестиции в немецкую экономику и уменьшая необходимость сохранения средств для пенсионеров, поощряя старых работников оставаться рабочей силой, можно уменьшить профицит. Мы должны спросить, почему немецкие домовладения и компании сберегают так много, а инвестируют так мало и какая политика может снять это напряжение?»

Больше заинтересованный в ускорении международных финансовых потоков, оставляющих процент после каждой трансакции, МВФ настаивает: «Мы должны призвать членов зоны евро завершить создание банковского союза, разделяющего риски… Мы должны подталкивать продвижение союза рынков капитала, чтобы повысить уровень частного трансграничного разделения рисков… Чтобы страны с большим уровнем долгов (европейских должников МВФ – Е.П.) могли восстановить свой бюджетный баланс».