МВФ и COVID-19 помогли достичь цели: Орешкин заявил о попадании России в топ-5 экономик мира

В 2020 году Россия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). С таким заявлением выступил помощник президента России Максим Орешкин на молодёжном форуме "Территория смысла".

Попасть в топ-5 экономик мира было одной из целей, озвученных в майских указах президента России Владимира Путина. Достичь её предполагалось к 2022 году, однако, по словам Орешкина, это удалось сделать на 2 года раньше срока.

"Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на этот год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута", - сказал Максим Орешкин.

Однако он признал, что этим Россия обязана беспрецедентному спаду крупнейших экономик мира, вызванному эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В этой связи удержаться в топ-5 экономик мира будет нелегко, отмечает помощник президента России.