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МВФ и COVID-19 помогли достичь цели: Орешкин заявил о попадании России в топ-5 экономик мира
31 августа 2020, 20:20 • 14 • Политика
Орешкин считает, что Россия может войти в топ-5 экономик мира уже в этом году, сославшись на прогноз МВФ. Он объяснил это небывалым спадом крупнейших экономик мира из-за COVID-19.
В 2020 году Россия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). С таким заявлением выступил помощник президента России Максим Орешкин на молодёжном форуме "Территория смысла".
Попасть в топ-5 экономик мира было одной из целей, озвученных в майских указах президента России Владимира Путина. Достичь её предполагалось к 2022 году, однако, по словам Орешкина, это удалось сделать на 2 года раньше срока.
Однако он признал, что этим Россия обязана беспрецедентному спаду крупнейших экономик мира, вызванному эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В этой связи удержаться в топ-5 экономик мира будет нелегко, отмечает помощник президента России.
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