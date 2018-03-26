МВД упростит жизнь иностранным специалистам и студентам: Получить паспорт России станет легче

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Ведомство намерено упростить получение иностранцами российского гражданства.

Министерство внутренних дел собирается упростить процедуру получения гражданства Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МВД Александр Горовой.

По его словам, ведомство делает все, чтобы оптимизировать процесс получения российского гражданства. В частности, МВД нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранцев, приезжающих в Россию как на время, так и навсегда.

"Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства", - пообещал Горовой на заседании Общественного совета при МВД.

Он добавил, что ведомство крайне заинтересовано в том, чтобы в Россию приезжали высококвалифицированные иностранные специалисты, а также студенты, которые после обучения хотят остаться жить в России.