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МВД уполномочено предостерегать

17 октября 2019, 00:24  •  29 • В России

Владимир Путин подписал целый ряд важных законов. "КП" рассказывает о наиболее значимых из них.

ТЕПЕРЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НЕ ТОЛЬКО МИНЗДРАВ

Полицейские теперь будут иметь право "объявления официального предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения". Закон, расширяющий права полицейских, подписал Владимир Путин - до сих пор правом выносить предостережения физическим лицам обладали лишь сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Таким образом полиции будет не только проще работать во время несанкционированных митингов и массовых нарушениях общественного порядка, но и бороться, например, с домашним насилием. Правда, порядок и форму вынесения предупреждения еще только предстоит определить непосредственно МВД.

МЧС СТАНЕТ ПРОЩЕ УПРАВЛЯТЬ

Президент подписал закон, увеличивающий численность сотрудников центрального аппарата МЧС России почти вдвое - с 996 человек до 1796. Правда, стоит учесть, что это так называемая "предельная численность работников". Общая предельная штатная численность МЧС в России - 288 565 человек.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ

Несколько трагедий, произошедших в этом году в летних детских лагерях, вынудили ужесточать меры ответственности к их организаторам. Путин подписал закон, вводящий штрафы до 1 миллиона рублей за незаконную организацию детских лагерей. В Кодексе об административных правонарушениях теперь появится статья 14.65 - "нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей". Для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы от 500 тыс. до миллиона рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗНАЕТ МОЛОДЕЖЬ ПОБЛИЖЕ

Президент поручил правительству обращать больше внимание на поведение подрастающего поколения в Сети, проводя регулярные исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежи в российском сегменте интернета. Это одно из поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Главная задача таких исследований - "повышение уровня информированности органов государственной власти России". Также президент поручил создать на базе некоммерческой организации координационный центр "по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в интернете".

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