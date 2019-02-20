Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе
Неконкурентная борьба: смогут ли США заставить Китай принять торговое соглашение...
Россия и Саудовская Аравия "сверили часы" по рынку углеводородов
Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана о долгах Украины
Главная / Украина

МВД Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать аккаунты в соцсетях

20 февраля 2019, 00:39  •  23 • Украина
Министерство внутренних дел Украины обратилось к кандидатам в президенты страны с просьбой верифицировать аккаунты в социальных сетях во избежание незаконной агитации и создания фальшивых профилей.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

«МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания фейк-профилей кандидатов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что киберполиция Украины уже провела соответствующие консультации с Facebook.

В ведомстве заявили, что фальшивые страницы кандидатов будут блокироваться администрацией социальных сетей совместно с правоохранительными органами.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о способах защиты серверов ЦИК от вероятных «кибератак» России во время президентских выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


23
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 18:09
Захарова прокомментировала слова Порошенко об «отмене» США встреч с Россией
19 февраля 2019, 11:39
Медведчук: Порошенко пытается обменять ГТС на поддержку США на выборах
20 февраля 2019, 00:39
МВД Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать аккаунты в соцсетях
Загрузка...
19 февраля 2019, 14:54
Тимошенко заявила о двух уголовных делах по кампании Порошенко
19 февраля 2019, 14:54
Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
19 февраля 2019, 21:24
МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:09
Индии и Пакистану хватило нескольких дней, чтобы перейти от нормализации к конфронтац...
20 февраля 2019, 00:39
«Готов использовать свой авторитет»: председатель ОБСЕ заявил о намерении отстаивать ...
20 февраля 2019, 00:39
«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившег...
20 февраля 2019, 00:39
Политическое фехтование: смогут ли оппозиционные штаты отменить через суд решение Тра...
20 февраля 2019, 00:39
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.