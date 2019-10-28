МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории».

Ранее в офисе Зеленского также заявили об изъятии и вывозе оружия из посёлка.

25—26 октября Зеленский посетил Луганскую область. Там он пообщался с местными жителями и военнослужащими по поводу разведения сил.

В частности, глава государства провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов у Золотого. Он сказал, что знает о наличии незаконного оружия у тех, с кем разговаривает.