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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста

24 июля 2019, 04:09  •  8 • Украина
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области для стабилизации ситуации при подсчёте голосов в Окружной избирательной комиссии №50. Отмечается, что данное решение было принято на фоне акции протеста возле здания комиссии.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — указывается в сообщении ведомства в Twitter.

#Важливо

Для стабілізації ситуації у ОВК #50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення оперативної ситуації прийнято рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції
зі складу сил авіапідтримки. pic.twitter.com/K7LejHzrnt

— МВС України (@MVS_UA) July 23, 2019

Как сообщает NEWSONE, жители Покровска устроили акцию протеста из-за нарушения избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную раду. 

21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что победу на выборах в одномандатном округе в Донецкой области одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

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