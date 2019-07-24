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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
24 июля 2019, 04:09 • 8 • Украина
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области для стабилизации ситуации при подсчёте голосов в Окружной избирательной комиссии №50. Отмечается, что данное решение было принято на фоне акции протеста возле здания комиссии.
Reuters © Gleb Garanich
«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — указывается в сообщении ведомства в Twitter.
Как сообщает NEWSONE, жители Покровска устроили акцию протеста из-за нарушения избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную раду.
21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что победу на выборах в одномандатном округе в Донецкой области одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
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