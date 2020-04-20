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МВД Украины открыло сезон охоты на Шария

20 апреля 2020, 13:10  •  84 • Украина

Недавно на своем Youtube-канале Анатолий Шарий предложил элегантное решение, которое способно помочь Украине преодолеть все финансовые трудности. Его суть заключается в проведении референдума, целью которого будет окончательное и бескомпромиссное решение украинского народа в пользу отказа выплачивать МВФ и прочим международным организациям кредиты, предоставленные стране по вине украинских политиков и бизнесменов на драконовских условиях.

В настоящее время долг Украины перед международными кредиторами составляет астрономическую сумму в 90 млрд. долл. или около 3200 долл. на каждого жителя Украины. Предшественники Владимира Зеленского активно набирали долги, за счет которых обогащались лично, а МВФ тем временем все претензии предъявляет Украине и перекладывает выплаты на плечи рядовых украинцев. При этом никто из украинских политиков не спрашивал у населения, хочет ли оно влезать в кабалу, из которой выбраться в текущих условиях и даже обозримом будущем просто невозможно.

Шарий ссылается как минимум на два случая в практике МВФ, которые организация предпочитает замалчивать, а именно на Венгрию и Исландию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно обвинял МВФ во вмешательстве во внутренние дела европейских государств. Как только срок кредитного соглашения Венгрии и МВФ истек, власти попросили фонд покинуть страну, дав понять, что венгерский народ не нуждается в такой "помощи".

Пример Исландии интересен тем, что из-за махинаций коммерческих банков в 2008 г. страна оказалась на грани банкротства с долгом в 4 млрд. евро. Однако вместо того, чтобы просить у МВФ очередные транши, как это сейчас делает Зеленский, исландцы избавились от политиков, которые затащили их в долговую яму. Затем население Исландии организовало референдум, на котором было принято решение отказаться от уплаты долгов МВФ. В самом фонде стали протестовать, угрожая санкциями, но никто не обязан выплачивать долги чиновников и банкиров, и Исландия дала это понять.

Шарий предлагает последовать примеру Исландии и провести референдум против предательства казнокрадов всех мастей и МВФ. При этом отмечается, что МВФ сможет получить свои деньги обратно, но на условиях Украины, а именно с рассрочкой в 30 лет и без процентов.

Разумеется, подобный демарш Шария не мог остаться без внимания власть имущих. МВД страны заинтересовалось призывами Шария к референдуму и даже рассматривает различные варианты противодействия, начиная с информационной травли и дискредитации, не исключая также вариант . Такой интерес со стороны органов обусловлен тем, что Украина слишком лакомый кусок для политиков, набивающих карманы за счет кредитов МВФ, да и для самого фонда, которому выгодно выдавать кредиты стране, у которой можно забрать все и превратить ее в сырьевой придаток. Ради этого можно пойти на любые жертвы и преступления, и Украине они будут прощены, потому что для больших денег нет никаких преград.

Власти и спецслужбы Украины понимают, что предложение Шария устроить референдум имеет не просто широкую огласку, но и вполне реализуемо, особенно в условиях повального обнищания населения. Шарий затеял опасную игру и, как известно, проще не решить проблему, а устранить ее источник.

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