МВД России сформулировало принципы "временного убежища" для иностранцев

Министерство внутренних дел России сформулировало принципы "временного убежища" для иностранцев – одного из четырёх видов убежища, предоставляемого на территории страны. В законопроекте устранены многие правовые пробелы.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект федерального закона "О предоставлении убежища на территории России". Он соответствует принципом международных конвенций и протоколов, сообщается на сайте МВД.

На законодательном уровне предлагается закрепить четыре вида убежищ. Один из них – абсолютно новый институт, получивший название "временная защита". Такое убежище будет предоставляться в экстренном порядке, чтобы защитить иностранцев, массово прибывших на территорию России.

С 1993 года в законах прописана возможность получения временного убежища, но перечень гуманных оснований, согласно которым оно предоставляется, вводится в законодательство лишь сейчас.

"Данный правовой пробел устранён путём закрепления в законопроекте критериев получения лицом временного убежища на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Одним из главных параметров документа является сохранение принципа "единства семьи". Детей, родителей и прочих родственников не должны разделять, если они прибыли в Россию одновременно. Причём вне зависимости, совершеннолетние дети или нет. Эксперты предусмотрели норму, по которой прибывший отдельно член семьи получит убежище там же, где размещены его близкие.

Беженцам окажут содействие в получении медицинской помощи, помогут устроить детей в детсады и школы, дадут возможность жить в центрах временного размещения с питанием и оплатой коммунальных услуг за счёт государства.