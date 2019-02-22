МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии»

Известный молдавский политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк, которого за глаза называют «хозяином Молдавии» попал в центр внимания российских правоохранительных органов. МВД РФ объявило о пресечении деятельности организованного преступного сообщества (в просторечии – банды), которая вывела из России не менее 37 млрд. рублей за 2013-2014 годы.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, данная банда под предлогом продажи валюты переводила деньги из «Русского Земельного банка» и банка «Западный» на счета иностранных организаций, в частности «BC Moldindconbank S.A.» в Молдавии: а затем эти деньги списывались по подложным решениям местных судов. Во главе структуры находились имеющие гражданство РФ (в том числе) Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В отношении них возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, а в рамках этого дела арестован житель Москвы Александр Коркин.

Владимир Плахотнюк – личность одиозная. Богатейший олигарх Молдавии, хозяин не только республики, но и правящей Демократической партии, официально являющийся ее лидером. По мнению многих экспертов, прозападный курс страны, установленный Плахотнюком и его партией, продиктован не столько стремлением к каким-то евроценностям, а щедрой финансовой поддержкой, оказываемой ЕС. Впрочем, в Евросоюзе после ряда молдавских коррупционных скандалов, связанных с западной помощью и даже откровенного воровства (самый масштабный случай – кража 1 млрд. долларов США в 2014-м) разочаровались в Кишиневе и почти перестали выделять помощь. В ноябре 2017-го Плахотнюк был заочно арестован в России Басманным судом и объявлен в международный розыск по обвинению в приготовлении к организации убийства российского банкира Германа Горбунцова, выжившего после покушения. Теперь у Москвы будет еще один повод объявить его в розыск по линии Интерпола. Одним из крупнейших деловых партнеров Плахотнюка и, как говорят, даже личных друзей, является Петр Порошенко, имеющий в Молдавии свой бизнес.

Подельник Плахотнюка Вячеслав Платон – личность не менее «примечательная». Он засветился в выводе из России не менее 20 млрд. долларов по «молдавским схемам» и в рамках дела о «краже миллиарда» был экстрадирован из Украины, где скрывался, в Кишинев.

В ближайшее воскресенье в Молдавии пройдут парламентские выборы, на которых перед стоящими за Плахотнюком силами поставлена задача-максимум – не допустить победы партии социалистов, поддерживающей нынешнего президента Молдавии Игоря Додона. Для этого была даже изменена, вопреки рекомендациям ЕС и ПАСЕ, избирательная система страны, чтобы провести нужных кандидатов-тяжеловесов по мажоритарным округам. В немалой степени нынешние выборы – вопрос выживания самого Плахотнюка в качестве и политика, и бизнесмена.

Что касается обнародованной МВД РФ информации, она вряд ли окажет какое-то влияние на итоги выборов, поскольку для ее «раскручивания» у оппонентов «хозяина Молдовы» уже не осталось времени. Это могло бы сыграть некую роль, если бы обвинение в преступлении прозвучало хотя бы пару недель назад, а не за день (фактически) до выборов.

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