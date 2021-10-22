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МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 01:00 • 56 • Политика
Александр Бородай обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить скандальное решение об амнистии мигрантов, о котором ранее в том числе было объявлено посольством Узбекистана. Безусловно, ответ последует.
Депутат Госдумы Александр Бородай направил запрос на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, чтобы уточнить, действительно ли в Россию смогут заехать тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана, ранее совершивших правонарушения в нашей стране.
Сначала об амнистии граждан Узбекистана заявил лоббист миграционной политики в России Вадим Коженов. Затем сведения подтвердили и в посольстве Узбекистана, уточнив:
Информация о том, что в Россию вернутся 158 тысяч преступников, скажем прямо, не обрадовала граждан страны, о чём "Первый русский" рассказывал ранее. Александр Бородай в своём депутатском запросе просит Владимира Колокольцева подтвердить или опровергнуть сведения, изложенные средствами массовой информации после заявления Коженова:
Безусловно, ответ от министра или его представителей последует. А пока Царьград в беседе с экспертами продолжает разбираться в актуальной проблеме.
Камушек в ожидании лавины
Шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" политолог Семён Уралов полагает, что амнистию трудовых мигрантов следует рассматривать с точки зрения лоббизма строительного капитала, заинтересованного в привлечении граждан, которым можно давать меньшие социальные гарантии:
В то же время политолог Артур Атаев обратил внимание на важный тезис Бородая о комплиментарном отношении России к гостям из Средней Азии и в то же время жёсткости к выходцам из республик Донбасса. У русских людей, желающих приехать в Россию из ДНР и ЛНР, гораздо больше препонов, чем у гостей из ближнего зарубежья:
Диалога нет, и это опасно
Главная проблема в том, что граждане России фактически не участвуют в формировании миграционной политики, считает Атаев. Между тем растущее число сообщений о преступлениях мигрантов в России совсем не выглядит успокоительным:
Чтобы переломить ситуацию, нужна альтернативная миграционная система, уверен Атаев. В противном случае ничего не поменяется.
"Театр абсурда"
На вектор национальной безопасности в беседе с Царьградом обратил внимание политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Он уверен, что возвращение в Россию мигрантов, совершивших преступления, может нанести серьёзный урон общему спокойствию.
Совершенно не ясно, какие именно преступления совершили эти высланные в своё время мигранты:
Пока миграционная политика России, уверен Багдасаров, несостоятельна. И с этим нужно что-то делать. В противном случае спокойной жизнь нашей страны не будет.
Кстати, пока мы спорим об амнистии мигрантов, в Узбекистане призывают запретить говорить на русском языке - со скандальным заявлением выступила журналистка Анора Садыкова.
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