МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов

Александр Бородай обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить скандальное решение об амнистии мигрантов, о котором ранее в том числе было объявлено посольством Узбекистана. Безусловно, ответ последует.

Депутат Госдумы Александр Бородай направил запрос на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, чтобы уточнить, действительно ли в Россию смогут заехать тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана, ранее совершивших правонарушения в нашей стране.

Сначала об амнистии граждан Узбекистана заявил лоббист миграционной политики в России Вадим Коженов. Затем сведения подтвердили и в посольстве Узбекистана, уточнив:

Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд на территорию этой страны.

Информация о том, что в Россию вернутся 158 тысяч преступников, скажем прямо, не обрадовала граждан страны, о чём "Первый русский" рассказывал ранее. Александр Бородай в своём депутатском запросе просит Владимира Колокольцева подтвердить или опровергнуть сведения, изложенные средствами массовой информации после заявления Коженова:

Данная новость привела к широкому общественному резонансу, в связи с чем прошу вас подтвердить или опровергнуть данную информацию. В случае её подтверждения прошу также сообщить о правовых основаниях, целесообразности и обоснованности такого решения и порядке его принятия, а также разъяснить, подпадают ли под эту "амнистию" депортированные ранее из России по тем же основаниям наши соотечественники с Украины, из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Безусловно, ответ от министра или его представителей последует. А пока Царьград в беседе с экспертами продолжает разбираться в актуальной проблеме.

Камушек в ожидании лавины

Шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" политолог Семён Уралов полагает, что амнистию трудовых мигрантов следует рассматривать с точки зрения лоббизма строительного капитала, заинтересованного в привлечении граждан, которым можно давать меньшие социальные гарантии:

Эта история с амнистией такого огромного количества граждан Узбекистана (158 тысяч человек. - Ред.) подтверждает, что наше строительное лобби даже сильнее, чем лобби МВД. По крайней мере, на данном этапе. Не исключено, что ситуация изменится. Это первое, - сказал эксперт, продолжив: - Второе: действительно, нужна какая-то более прозрачная и понятная система "забанивания" иностранных граждан, чтобы не мели всех под одну гребёнку. Сейчас мы видим, что строительное лобби намного сильнее. Вопрос: включится ли аналогичное по силе лобби, которое сможет переломить ситуацию? Я не думаю, что отдельный депутатский запрос переломит ситуацию. Но то, что он может стать камушком, который повлечёт за собой лавину, вполне вероятно.

В то же время политолог Артур Атаев обратил внимание на важный тезис Бородая о комплиментарном отношении России к гостям из Средней Азии и в то же время жёсткости к выходцам из республик Донбасса. У русских людей, желающих приехать в Россию из ДНР и ЛНР, гораздо больше препонов, чем у гостей из ближнего зарубежья:

Что касается в целом миграционной политики или миграции, это самый дискуссионный сейчас вопрос. Самый больной и серьёзно обсуждаемый в обществе.

Диалога нет, и это опасно

Главная проблема в том, что граждане России фактически не участвуют в формировании миграционной политики, считает Атаев. Между тем растущее число сообщений о преступлениях мигрантов в России совсем не выглядит успокоительным:

Сейчас благодаря тому, что деятельность мигрантов получает широкое освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, серьёзным образом увеличивается процент криминальной составляющей среди этих гостей России. Поэтому, естественно, возникает вопрос: а какие основания могут быть у этого так называемого курса на амнистию мигрантов? Какие есть экономические и политические предпосылки? С народом, с населением никто со стороны власти по миграционной тематике не разговаривает. Никто не объясняет ни причины послаблений, ни причины формирования фактически альтернативной экономики, которая замыкается исключительно на мигрантах. Нет диалога!

Чтобы переломить ситуацию, нужна альтернативная миграционная система, уверен Атаев. В противном случае ничего не поменяется.

"Театр абсурда"

На вектор национальной безопасности в беседе с Царьградом обратил внимание политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Он уверен, что возвращение в Россию мигрантов, совершивших преступления, может нанести серьёзный урон общему спокойствию.

Совершенно не ясно, какие именно преступления совершили эти высланные в своё время мигранты:

Это театр абсурда. Сейчас очень непростая ситуация в Средней Азии, в том числе на афгано-таджикской границе. Так кто к нам приедет? Потенциально это могут быть и члены запрещённых в России террористических группировок. В чём необходимость такой амнистии? В нехватке рабочих рук? А почему тогда мы не возвращаем русское население из Узбекистана? Там несколько сотен тысяч русских живут! А в целом в Средней Азии счёт идёт на миллионы человек.

Пока миграционная политика России, уверен Багдасаров, несостоятельна. И с этим нужно что-то делать. В противном случае спокойной жизнь нашей страны не будет.

Кстати, пока мы спорим об амнистии мигрантов, в Узбекистане призывают запретить говорить на русском языке - со скандальным заявлением выступила журналистка Анора Садыкова.