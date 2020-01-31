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МВД России нашло сестер, которых разлучила бомбежка в Сталинграде

31 января 2020, 20:24  •  86 • В России

Удивительный случай, когда случай позволил встретиться людям, которых разметала по стране Великая Отечественная война.

История началась с того, что в дежурную часть полиции по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мама Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сестры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки.

Оперативники стали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске. На интернет-сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю разлуки, однако дата рождения и имя отличались от указанных в обращении.

- В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года, - рассказала подробности розыска официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось.

- Вот так люди, разлученные войной в юности на долгие 78 лет и не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча, - отметила Ирина Волк.

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