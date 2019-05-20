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МВД опровергло слухи о депортации из Крыма жертв украинских нацистов

20 мая 2019, 17:24  •  50 • Политика
В МВД России опровергли слухи о депортации из Крыма жертв украинских нацистов - Натальи и Анастасии Кудуевых.
Информация о депортации с территории Крыма семьи украинских переселенцев, которая на прошлой неделе появилась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба республиканского управления МВД России.
Речь идёт о скандале вокруг украинки Натальи Кудуевой. Напомним, 9 мая 2016 года в Киеве украинский националист Виталий Регор напал и избил украинку Наталью и её несовершеннолетнюю дочь Анастасию, так как те посмели выйти на марш "Бессмертного полка" с георгиевской лентой (мать) и в советской пилотке (дочь). В итоге Кудуевы были вынуждены уехать в Россию.
Однако на прошлой неделе появилась информация о том, что семью могут депортировать из-за проблем с пропиской. Впрочем, в МВД опровергли информацию.
"Граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях. Никаких решений о депортации в отношении данной семьи не принималось", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

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