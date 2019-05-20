МВД опровергло слухи о депортации из Крыма жертв украинских нацистов

Информация о депортации с территории Крыма семьи украинских переселенцев, которая на прошлой неделе появилась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба республиканского управления МВД России.

Речь идёт о скандале вокруг украинки Натальи Кудуевой. Напомним, 9 мая 2016 года в Киеве украинский националист Виталий Регор напал и избил украинку Наталью и её несовершеннолетнюю дочь Анастасию, так как те посмели выйти на марш "Бессмертного полка" с георгиевской лентой (мать) и в советской пилотке (дочь). В итоге Кудуевы были вынуждены уехать в Россию.

Однако на прошлой неделе появилась информация о том, что семью могут депортировать из-за проблем с пропиской. Впрочем, в МВД опровергли информацию.

"Граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях. Никаких решений о депортации в отношении данной семьи не принималось", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.