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МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

15 августа 2019, 15:39  •  140 • Украина
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
 
РИА Новости
 

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться (упрощёнными правилами получения гражданства. — RT), — около 3 млн человек», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Казакова сообщила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.

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