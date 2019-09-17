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МВД назвало одну из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины

17 сентября 2019, 10:09  •  48 • Украина
В МВД Украины сообщили, что одной из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой является поджог, сообщает «Громадське».
 
Валерия Гонтарёва Reuters
 

По данным правоохранительных органов, в качестве других версий пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

В полиции также сообщили, что уголовное дело пока не открыто.

Ранее стало известно, что под Киевом неизвестные сожгли дом Гонтаревой. 

Глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter назвал этот инцидент «недопустимым проявлением криминального давления».

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