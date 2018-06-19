МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МВД России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь это касается беженцев с территории Украины. Об этом ТАСС сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил он.

"В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.

Кроме того, ведомство прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.

"В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем", - добавил замглавы МВД.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня заявил, что необходимо провести либерализацию процесса получения российского гражданства и одним из немногих средств решения этой проблемы стало бы привлечение соотечественников в Россию. Президент дал поручение главе МВД отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса.

Путин уточнил, что речь, прежде всего, идет о людях, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в РФ, имеющих соответствующую компетенцию. Глава государства отметил, что в этой сфере должны быть приняты "серьезные кардинальные меры", но "с учетом интересов граждан РФ, проживающих в регионах, и ситуации на рынке труда".

Президент также отметил в ходе "Прямой линии", что ему неловко слушать о том, что существуют проблемы с трудоустройством, при том, что власти неоднократно обговаривали этот вопрос, и он обращался к миграционной службе с просьбой сделать соответствующие предложения.