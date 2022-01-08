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МВД Казахстана прояснило ситуацию с боями под Алма-Атой

08 января 2022, 23:20  •  314 • Политика
Ранее сообщалось, что под Алма-Атой идут бои. В Министерстве иностранных дел Казахстана прояснили ситуацию.
Несколько часов назад появилась информация, что вдоль трассы Алматы - Бишкек в течение нескольких часов продолжается бой. Основные действия развернулись в окрестностях посёлка Райымбек. О жертвах и пострадавших в результате столкновения данных нет.
В МВД Казахстана информацию о вооружённых столкновениях под Алма-Атой не подтвердили, сообщает "Sputnik Казахстан" через свой Telegram-канал.
Алма-Ата взята в кольцо блокпостов. Десятки военных проверяют документы у всех выезжающих, а также досматривают автомобили. Возле блокпостов дежурят экипажи в БТР.

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