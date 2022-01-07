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МВД Казахстана отчиталось о подавлении беспорядков: Задержаны 3811 человек
07 января 2022, 17:00 • 309 • Политика
МВД Казахстана привело данные по числу задержанных участников волнений, раненых и погибших.
По данным МВД Казахстана, число задержанных участников беспорядков в стране составило 3811 человек.
"Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек, 26 - ликвидировано, 26 - ранено", - говорится в сообщении портала Tengrinews.kz, который основывается на данных правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений протестующих с сотрудниками силовых ведомств погибли 18 силовиков. СМИ сообщали, что два сотрудника полиции в ходе расправ были обезглавлены, передают "Известия".
Беспорядки в Казахстане начались 2 января после повышения цен на топливо. Особую жестокость приняли столкновения в Алма-Ате, где участники беспорядков захватили здания администрации, прокуратуры и офис правящей партии. Также участники протестов разграбили магазины и другие учреждения города.
Президент республики Токаев заявил, что беспорядки организованы террористами, среди участников волнений были снайперы. Глава государства пообещал не вести переговоров с зачинщиками, в стране до 19 января действует режим ЧС.
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