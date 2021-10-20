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МВД Германии нашло в Москве "ключ" к решению проблем с мигрантами

20 октября 2021, 16:55  •  70 • Политика
Фото: Monika Skolimowska / dpa / www.globallookpress.com
В Берлине уверены, что Кремль поддерживает белорусские власти в "гибридной угрозе"
Урегулирование ситуации с миграционным кризисом у границ Европейского союза возможно лишь в случае привлечения Российской Федерации. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что "ключ" к решению проблемы с наплывом нелегалов лежит в Кремле.
Министр выступил 20 октября на пресс-конференции, в ходе которой сообщил, что правительство Германии убеждено в том, что решение проблемы следует искать исключительно в Российской Федерации. После того, как один из присутствующих журналистов попросил разъяснить высказывание о "ключе в Москве", министр выразил уверенность, что текущая ситуация не может развиваться без участия российской стороны.
"Не могу себе представить. Никто на заседании правительства не смог мне возразить, что белорусский режим может все это желать, как минимум не заручившись согласием и одобрением из Москвы", – ответил Зеехофер.
Глава министерства внутренних дел также считает, что в настоящее время существует множество сфер, где Кремль "ориентирован скорее на конфликт, нежели на консенсус".
Зеехофер не сомневается, что переправка мигрантов в Европейский союз через территорию Белоруссии осуществляется за счет поддержки извне. У Минска, по его словам, имеется некий перечень стран с безвизом – это ряд государств Ближнего Востока и Магриба, а также Пакистан с ЮАР.
"Речь идет о гибридной угрозе, где мигранты стали политическим инструментом. Большая проблема, которую реально решить лишь совместно в Евросоюзе", – считает глава немецкого МВД.
Украинские власти также нашли потерянные "ключи" к решению собственных проблем, которые вдруг оказались в Кремле: советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что для урегулирования донбасского конфликта Путину достаточно "пары звонков".

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