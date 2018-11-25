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МВД Франции сообщило о задержании 130 участников «топливного бунта»
25 ноября 2018, 01:24 • 55 • В мире
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в субботу в стране были задержаны 130 человек, участвовавших в протестах из-за повышения тарифов на топливо. Ранее говорилось, что в Париже в ходе столкновений с протестующими полиция задержала более 30 демонстрантов.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который заявил, что накануне участники протестов напали на его дом, сообщил о задержании свыше сотни демонстрантов.
По его словам, сегодня были проведены многочисленные задержания, передает его слова BFM TV.
Как сообщалось, в «топливном бунте» 24 ноября приняли участие более 100 тысяч «желтых жилетов». Информацию о численности участников протеста подтвердил Кастанер.
В частности, в СМИ говорилось, что в демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, а также около восьми тысяч граждан протестуют в столице страны Париже, чуть меньше – около пяти тысяч демонстрантов выражают свой протест на Елисейских полях.
Напомним, что полиция разгоняет участников массовых акций слезоточивым газом и водометами. В ответ протестующие забрасывают правоохранителей камнями.
Как сообщила на странице в Twitter главред RT Маргарита Симоньян, в ходе освещения протестов в Париже пострадали сотрудники RT France, корреспондент RT Шарлотта Дубенски и стрингер видеоагентства Ruptly.
Напомним, с 17 ноября по всей Франции проходят массовые акции против роста цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогов.
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