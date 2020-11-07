«МВ»: Западу нужна не Санду, а территория Молдавии

Румынские войска в Кишинёве – цель Вашингтона и Бухареста

«Сегодня только ленивый в Молдове не обсуждает проблематику прошедшего первого тура выборов президента. Несмотря на многочисленные социальные проблемы и ситуацию с коронавирусом, о выборах главы государства случайно попавший в нашу страну человек может услышать в маршрутках и на автобусных остановках, в местах общественного питания и на спортивных площадках… Все ведущие СМИ публикуют новости лишь об электоральной гонке и связанным с этим событиях. Однако в Приднестровье ситуация несколько отлична: люди заняты своими делами и с легкой иронией следят за происходящим в Кишинёве»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

По мнению издания, за последние четверть века жители левого берега Днестра слишком отдалились от Молдовы, получив независимость, но не добившись суверенитета. Но с другой стороны, все происходящие политические процессы не могут не волновать приднестровцев, ведь от результатов этих конкретных президентских выборов может зависеть судьба Республики или, по крайней мере, спокойная и нормальная жизнь ПМР.

Корреспонденты «Молдавских ведомостей» пообщались с десятками простых граждан Приднестровья, многие из которых смогли принять участие в выборах президента соседней страны. При этом все они отдали свои голоса за действующего президента Игоря Додона. Большинство из них объясняли свой выбор тем, что Додон – первый, кто «не собирался идти на них войной», а готов был вести переговоры.

«Румынии и США не нужна ваша мамалыга и республиканский стадион, не хотят они и победы Санду – они всячески провоцируют Додона, чтобы сделать как на Украине, ввести войска, окончательно окружив русских в Приднестровье…»,

– цитирует издание слова одного из жителей ПМР, защищавшего независимость Приднестровья с оружием в руках в 1992 году.

По признанию автора статьи журналиста Александра Медведева, эти слова человека, далёкого от молдавской политики, но в то же время представляющего ситуацию в регионе, заставили посмотреть на то, что происходит в Молдавии с другой стороны.

«Все последние месяцы представители США и Бухареста, а также подконтрольные им молдавские политики, только и говорили о готовящейся фальсификации итогов выборов с помощью массового подвоза избирателей из Приднестровья. Однако всё произошло диаметрально противоположно: электорат под всеми предлогами сгонялся на избирательные участки в странах ЕС и США, а румынские националисты постарались блокировать участие в выборах граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. Грубо говоря, результаты первого тура были сфальсифицированы при активном участии стран Запада!»,

– говорится в статье.

Александр Медведев уверен – во втором туре президентских выборов кураторы Майи Санду не собираются «изобретать велосипед» и прибегнут всё к тем же методам: представителей диаспоры за рубежом будут свозить к избирательным участкам, а на границе Приднестровья вновь встанут националисты и «ветераны», не дав жителям ПМР принять участие в голосовании. А те, кто даже искренне собирался поддержать Додона, не захотят всё воскресенье вытаскивать гвозди из покрышек своих автомобилей.

По мнению «Молдавских ведомостей», президент просто обязан предпринять действия против националистов и «ветеранов», которых необходимо привлечь к уголовной ответственности. Хотя из тех, кого «привлекут», Запад сразу же сделает «мучеников» и «узников совести». И сегодня никто в Молдавии не сомневается в том, что на случай поражения Майи Санду в Молдове всё давно готово для очередной «цветной революции» по белорусскому сценарию с последующим вводом румынских военных, что будет вполне законно, поскольку существует такое соглашение с Бухарестом.

«Однако и на случай победы Майи Санду на Западе существует определённый план ввода румынского воинского контингента на территорию страны. Так, существует вероятность того, что действующее руководство Молдовы, поддерживаемое дипломатами отдельных стран (например, России и Турции) решится признать выборы недействительными, продемонстрировав факты организованного подвоза избирателей в странах ЕС – румынские военнослужащие войдут для защиты «законно избранного президента»,

– отмечает издание.

Таким образом, в любом случае Молдавии потребуется поддержка румынских военных и это уже, судя по всему, решено. И даже понятно – для чего: Бухаресту, а вернее – Вашингтону, срочно необходимо встроить Молдавию в систему евроатлантического альянса, уверен автор.

По его мнению, Молдавия, сохраняя свой конституционный нейтралитет, не позволяет НАТО выстроить «единую логистическую систему, соединяющую морские порты в Греции, военные базы и склады в Румынии с передовыми отрядами на Украине». А про российское присутствие в Приднестровье и говорить нечего.

«Говоря простым языком, США хотят добиться того, чтобы, разгрузив танкеры в Греции, они могли погрузить технику и боеприпасы на железнодорожные составы и беспрепятственно доставить их на Украину, не сталкиваясь с такими сложностями, как разный размер колеи, неподходящие по размеру ящики для хранения снарядов и прочие неприятные мелочи, которые в случае потенциального конфликта могут стать фатальными. Но для реализации этих намерений все жители Молдовы должны оказаться «бесхребетными существами», а президент страны уже после первого заявления о цветной революции должен бежать в Ростовскую область»,

– делают вывод «Молдавские ведомости» в надежде, что такого сценария всё же удастся избежать.