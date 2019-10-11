«МВ»: зачем в «нейтральный» Кишинёв едут британские военные инструкторы

Молдавские кандидаты на обучение не должны иметь родственников в России

Газета «Молдавские ведомости» продолжает отслеживать упрочение связей между Молдовой и НАТО.

«Уже на следующей неделе в Кишинёв прибудет группа английских военнослужащих из британской тренировочной группы по вопросам взаимодействия военных органов (British Military Advisory Training Team, BMATT). В Молдове они проведут занятия для младшего офицерского и сержантского состава в Военной академии национальной армии имени Александру чел Бун, а также на полигоне Бульбоака, который находится в непосредственной близости от Приднестровья»,

– сообщает газета.

По информации издания, для занятий с английскими инструкторами отобрано 30 молдавских военных. Отбор был очень строгим – необходимо свободно владеть английским языком, не иметь родственников в России (обязательное требование британской стороны) и иметь опыт участия в миротворческих операциях или в международных военных учениях.

В Кишинёв приедут британские специалисты из чешского отделения British Military Advisory Training Team , «которое расположено в городе Вышкове и специализируется на странах Восточной Европы».

«Молдавские ведомости» предполагают, что специалисты BMATT координируют свою деятельность с британской военной разведкой. Однако вряд ли десант английских инструкторов будет заниматься разведкой в Кишинёве, отмечает издание. Скорее всего, их задачей будет подготовка младшего офицерского и сержантского состава (программы «junior command and leadership training» и «peace support operation training course»).

«Не особо скрываются и планы учебной подготовки молдавских военнослужащих: выпускников курсов готовят к участию в миротворческих операциях на Балканском полуострове и в Афганистане, где молдавские специалисты находятся на полулегальной основе. На территории Молдовы пройдёт отборочный этап, по итогам которого 30 военнослужащих отправятся в тренировочный центр в Вышкове. В Чехии общая численность курса превышает 300 человек, которые представляют более 10 стран Восточной Европы и Северной Африки. Что характерно, все государства, участвующие в проекте, ранее либо входили в состав СССР, либо строили социализм в своих независимых, но союзных Москве образованиях»,

– пишет автор статьи Александр Медведев.

После обучения в Чехии молдавских военных ждёт 3-4-недельная практика в рядах какой-либо миротворческой операции НАТО. А особо отличившихся привлекут на службу в свои структуры, которые расположены по всему миру, пишет автор.

Он отмечает, что в последнее время идёт работа по унификации военных документов Молдовы «в соответствии с общепринятыми на Западе стандартами»: молдавских военных учат оформлять документы на классическом английском языке в их «системе координат». Следовательно, Молдавия ещё на один шаг становится ближе к НАТО.

«Не будем делать выводы и пытаться охарактеризовать эти процессы с военной точки зрения, отметим лишь, что большинство жителей Молдовы по-прежнему выступают против расширения сотрудничества с западным военным блоком. И в заключение забавный нюанс: представители BMATT в Twitter перепутали молдавский флаг с казахским, что вполне объяснимо – специалисты британской организации практически одновременно посетят эти бывшие советские республики. Да и не играет особой роли для некоего Джона Смита, куда ехать»,

– делают вывод «Молдавские ведомости».

Казалось бы, нейтральный статус страны, о котором так много говорит президент Молдовы Игорь Додон, по умолчанию должен предусматривать отказ государства не только от прямого участия в военных блоках, но и от опосредованного. Однако мир давно уже стал «гибридным», и НАТО преспокойно гнёт свою линию в условно нейтральном государстве через прямое влияние на армию Молдовы, включая участие молдавских военных в откровенно антироссийских учениях типа Rapid Trident и разного рода тренингах, куда, как оказалось, берут не всех, а только тех, кто не связан с Россией родственниками! Избиратели Додона и ПСРМ вряд в восторге от такого сближения с НАТО, и как долго удастся камуфлировать истинное положение дел словами с высоких трибун, сказать сложно. Но ясно одно: бесконечно продолжаться это не может.