Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней дево...
"Я вас, тварей, не боюсь!": Лейтенант СБУ послал "по матери"...
Путин: Москва приветствует предложение Минска о декларации о неразмещении РСМД в...
Русские придут и научат воевать: В Нигерии уповают не только на российскую техни...
Главная / Война

«МВ»: зачем в «нейтральный» Кишинёв едут британские военные инструкторы

11 октября 2019, 16:09  •  62 • Война
Молдавские кандидаты на обучение не должны иметь родственников в России
Газета «Молдавские ведомости» продолжает отслеживать упрочение связей между Молдовой и НАТО.
«Уже на следующей неделе в Кишинёв прибудет группа английских военнослужащих из британской тренировочной группы по вопросам взаимодействия военных органов (British Military Advisory Training Team, BMATT). В Молдове они проведут занятия для младшего офицерского и сержантского состава в Военной академии национальной армии имени Александру чел Бун, а также на полигоне Бульбоака, который находится в непосредственной близости от Приднестровья»,
– сообщает газета.
По информации издания, для занятий с английскими инструкторами отобрано 30 молдавских военных. Отбор был очень строгим – необходимо свободно владеть английским языком, не иметь родственников в России (обязательное требование британской стороны) и иметь опыт участия в миротворческих операциях или в международных военных учениях.
В Кишинёв приедут британские специалисты из чешского отделения British Military Advisory Training Team, «которое расположено в городе Вышкове и специализируется на странах Восточной Европы».
«Молдавские ведомости» предполагают, что специалисты BMATT координируют свою деятельность с британской военной разведкой. Однако вряд ли десант английских инструкторов будет заниматься разведкой в Кишинёве, отмечает издание. Скорее всего, их задачей будет подготовка младшего офицерского и сержантского состава (программы «junior command and leadership training» и «peace support operation training course»).
«Не особо скрываются и планы учебной подготовки молдавских военнослужащих: выпускников курсов готовят к участию в миротворческих операциях на Балканском полуострове и в Афганистане, где молдавские специалисты находятся на полулегальной основе. На территории Молдовы пройдёт отборочный этап, по итогам которого 30 военнослужащих отправятся в тренировочный центр в Вышкове. В Чехии общая численность курса превышает 300 человек, которые представляют более 10 стран Восточной Европы и Северной Африки. Что характерно, все государства, участвующие в проекте, ранее либо входили в состав СССР, либо строили социализм в своих независимых, но союзных Москве образованиях»,
– пишет автор статьи Александр Медведев.
После обучения в Чехии молдавских военных ждёт 3-4-недельная практика в рядах какой-либо миротворческой операции НАТО. А особо отличившихся привлекут на службу в свои структуры, которые расположены по всему миру, пишет автор.
Он отмечает, что в последнее время идёт работа по унификации военных документов Молдовы «в соответствии с общепринятыми на Западе стандартами»: молдавских военных учат оформлять документы на классическом английском языке в их «системе координат». Следовательно, Молдавия ещё на один шаг становится ближе к НАТО.
«Не будем делать выводы и пытаться охарактеризовать эти процессы с военной точки зрения, отметим лишь, что большинство жителей Молдовы по-прежнему выступают против расширения сотрудничества с западным военным блоком. И в заключение забавный нюанс: представители BMATT в Twitter перепутали молдавский флаг с казахским, что вполне объяснимо – специалисты британской организации практически одновременно посетят эти бывшие советские республики. Да и не играет особой роли для некоего Джона Смита, куда ехать»,
– делают вывод «Молдавские ведомости».
Казалось бы, нейтральный статус страны, о котором так много говорит президент Молдовы Игорь Додон, по умолчанию должен предусматривать отказ государства не только от прямого участия в военных блоках, но и от опосредованного. Однако мир давно уже стал «гибридным», и НАТО преспокойно гнёт свою линию в условно нейтральном государстве через прямое влияние на армию Молдовы, включая участие молдавских военных в откровенно антироссийских учениях типа Rapid Trident и разного рода тренингах, куда, как оказалось, берут не всех, а только тех, кто не связан с Россией родственниками! Избиратели Додона и ПСРМ вряд в восторге от такого сближения с НАТО, и как долго удастся камуфлировать истинное положение дел словами с высоких трибун, сказать сложно. Но ясно одно: бесконечно продолжаться это не может.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 12:54
«Вопрос выживания»: Анкара не откажется от операции в Сирии
10 октября 2019, 23:54
«Не готов терять людей»: Зеленский выступил против войны
10 октября 2019, 01:09
Война до победного: украинские радикалы пытаются помешать отводу войск
11 октября 2019, 16:09
«МВ»: зачем в «нейтральный» Кишинёв едут британские военные инструкторы
11 октября 2019, 03:09
Не будем никого слушать: Турция ответила Трампу по Сирии
11 октября 2019, 16:09
Путин «слил» Сирию Эрдогану: За что ведет торг Кремль с Анкарой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
07 октября 2019, 03:28
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 06.10.19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.